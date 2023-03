¿Vas de comunión o bautizo? Este vestido de El Corte Inglés es ideal para este tipo de eventos

Empieza la temporada de eventos. Cuando quieres ir a todos ellos con tus mejores galas y sorprender. Por esto date un capricho con este vestido de El Corte Inglés que es ideal para tales eventos.

Es de la firma Scalpers, garantizando total confianza y calidad, en un vestido de mangas desiguales y estampado fantasía. ¿lo quieres?

Para ti: mira este vestido de El Corte Inglés para los eventos

Te sorprenderá por sus distintos colores y un estampado print animal bien distinto a lo que estás acostumbrada a ver hasta ahora.

Destacamos el vestido largo con confeccionado en material fluido, lleva corte regular fit con cuello redondo, manga larga y en sisa.

Está confeccionado en 100 % Poliéster, algo a tener en cuenta cuando lo compres y especialmente para cuidarlo.

Cómo mantener el vestido

Si quieres que te dure en el tiempo, debes saber de qué forma lavarlo. Así que mira bien las etiquetas y las especificaciones de la marca: lavar máximo 30º, no usar lejía, no usar secadora, planchado max 110º y no lavar en seco.

Con qué llevamos este vestido

Es una prenda asimétrica que realmente se lleva mucho en cada temporada. por esto va con el hombro y brazo descubierto de una parte siendo más sexy y una pieza distinta que todos adorarán.

Si te lo pones para bodas o comuniones, debes escoger un bolso y zapatos a juego. Mejor que no sean de mucho color porque el vestido ya tiene suficientes tonos. Decántate por un bolso zapatos de tacón en negro o blanco. verás como todos se focaliza en el vestido que es la estrella de tu outfit para estos días.

También es un vestido perfecto para llevar en cualquier otro evento, algo más informal y especialmente en las comidas en terrazas, ahora que empieza la temporada.

Cuánto cuesta

Es de marca Scalpers y lo compras en la web de El Corte Inglés que te da total confianza y seguridad a la hora de tener todo tipo de prendas.

Su precio es de 109 euros, y las tallas disponibles en este momento son de la 34 a la 40. No te fíes, porque pueden agotarse en breve, así que estate atenta y compra antes de que sea tarde. Especialmente si buscas un vestido para esta temporada de eventos.

Lo mejor es que también puedes adquirir los diversos complementos en la misma web, sólo debes darte una vuelta y los tendrás. ¡Es para ti!