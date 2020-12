Cómo hacerte ondas sin plancha en 3 sencillos pasos

No nos vamos a engañar. Desde que las planchas de pelo aparecieron en la escena beauty pocas se han resistido a vivir sin ellas. Cualquier tipo de corte, desde un pixie a una maximelena, se presta a dar un toque diferente a golpe de onda. Más o menos marcadas, en puntas, en mechones sueltos o en la zona que enmarca la cara… en unos minutos puedes conseguir un acabado que aporte volumen y movimiento como si salieras de la peluquería. Pero hay quien no acaba de dominar este pequeño artilugio o quien prefiere no someter su pelo a la agresividad de la alta temperatura, sobre todo en etapas en las que el cabello se muestra más frágil y quebradizo. Para ellas y para cualquier curiosa beauty, vamos a explicar varias fórmulas para conseguir unas bonitas ondas al agua en casa y con recursos que no esperas. ¡Toma nota!

Con mechones enrollados

Cepilla bien el pelo húmedo para que no tenga ningún enredo y coge una partición cuadrada de la zona del flequillo. Enrolla bien mechón hasta que quede todo en un churrito y entonces enróllalo sobre si mismo para recogerlo a modo de moñete, sujetándolo con una horquilla o una goma pequeña. Continúa haciendo enrollados y moñitos hacia la parte de la coronilla y después los laterales. Finalmente la parte de detrás de la cabeza hacia el nacimiento del cuello. Una vez tengas toda la cabeza recogida, espera a que el pelo se seque (puedes dejarlo mientras duermes) y entonces deshaz los moños y suelta los mechones. Con ayuda de los dedos, ábrelos poco a poco y con cuidado y fija las ondas con laca.

Con relleno de moño

¿Recuerdas esos rellenos tipo dónut que se pusieron hace unos años de moda para hacerse moños tipo bailarina? Pues es momento de rescatarlos del olvido. Recoge la melena húmeda con el postizo (cuanto más grueso, más abiertas serán las ondas) y aplica calor hasta que se seque. Suelta el moño y coloca las ondas con los dedos. Si quieres rebajarlas sírvete de un peine de púas.

Con pinzas

Aún con el cabello húmedo (si está muy mojado es recomendable que seques previamente un poco con el secador) aplica una espuma de fijación por todo el cabello, bien repartida de raíces a puntas. Peinar con un peine de púas anchas. Hacer una partición para recoger la mitad del pelo en la parte de arriba con el fin de despejar la ‘zona de trabajo’. Separa un mechón de cabello y enróllalo en torno a dos de tus dedos. Sácalos y fija el bucle con una pinza metálica de rulos. Y así toda la cabeza. Las puntas que queden fuera del bucle recógelas en el interior. Puedes colocar una red o un pañuelo mientras duermes o aplicar una temperatura media y secar con secador. Aplicas lacas y retiras todas las pinzas con cuidado de no deshacer el rizo.

Con el cinturón ¡de un albornoz!

Haz la raya al medio y coloca toda la melena por delante de los hombros. Pon el cinturón en la mitad de la cabeza y que caiga hacia los laterales y recoges uno de los lados del pelo con un moño para retirarlo de momento. Seleccionas un mechón de la zona lateral superior y enrollas una vuelta sobre el cordel. Entonces unes a anterior un nuevo mechón y le das otra vuelta. Un tercero, otra vuelta, y así sucesivamente. Una vez esté todo enrollado, retorcerlo sobre sí y recoger arriba. El resultado se parece al moño doble de la princesa Leia. Tapas con una red y a dormir. A la mañana siguiente retira todo con cuidado y verás qué lookazo.

