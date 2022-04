Siete tips para lograr que tus pestañas tengan el ‘efecto Kardashian’

A raíz de la pandemia y del uso obligatorio de mascarilla, la mirada ha cobrado una mayor importancia de la que tenía anteriormente. Teniendo más de la mitad del rostro tapado por este “nuevo complemento”, los maquillajes han tenido que adaptarse y centrar en los ojos su punto fuerte. Por este motivo, las pestañas han adquirido un protagonismo que va in crescendo, tanto con servicios de extensiones, lifting o bótox.

Siempre y cuando no tengas ninguna patología ocular que pueda impedirlo, las extensiones de pestañas pueden convertirse en tu mejor arma a la hora de dar una mayor intensidad a tu mirada. Así nos lo ha contado Laura Pía, directora de Thuya Professional, donde cuentan con un equipo de profesionales especializados en tratamientos de pestañas y en otros, como los de las uñas.

Aunque algunos rituales de belleza se han asentado en el día a día de todos con el paso de los años, algunos de estos podrían no estar siendo del todo buenos para la salud de nuestras pestañas. Y es que, el rizador de pestañas parecía ser un buen aliado para extender su longitud, pero habría que saber muy bien cuándo usarlo. Es recomendable no utilizar este utensilio antes de usar una máscara, ya que rompe la estructura del pelo y, en ocasiones, llega a acelerar su caída.

Si decides añadir las extensiones de pestañas a tu vida cotidiana, es importante que sepas que los desmaquilladores a utilizar tienen que ser siempre de base acuosa, intentando así hacer el menos daño posible a las postizas y evitando que se caigan de manera prematura. Para quitar la máscara, nunca pongas un producto encima de otro, aplica solo el desmaquillador y espera a que actúe.

Si lo que quieres es que tus pestañas naturales se regeneren de manera exitosa, existen una serie de cremas regeneradoras que hacen una función en el vello muy similar a la de la piel y el cabello, logrando que el pelo de esta zona crezca de manera más rápida y fuerte. Por otro lado, también es importante aplicar únicamente la máscara en las puntas, repartiendo bien el producto por todo el largo de la pestaña para no hacer que pese demasiado y termine quebrándose. No obstante, en los casos de lifting y extensiones no se recomienda el uso de máscaras, ya que las postizas crean un efecto muy similar al del producto, y utilizarlo haría que el proceso durara menos de lo que se espera.

Para que tu lifting dure el máximo tiempo posible, puedes complementarlo con el tratamiento conocido como lash filler o con el bótox, consiguiendo un efecto de mayor volumen y longitud de manera instantánea. En el caso de las extensiones, es relevante saber que llevarlas no significa olvidarnos de ellas, sino que resulta aún más necesario mantener una higiene correcta de éstas con un buen limpiador y un retoque cada 3 semanas, del cual se encargará tu esteticista de confianza en el salón de belleza en el que te las hayan colocado.