Los trucos para cuidar el cabello corto ahora y durante todo el año

Erróneamente, muchas mujeres creen que llevar el cabello corto les permite descuidarlo, no estar atentas al pelo, y así evitar perder tiempo mientras disfrutan de un look tan elegante como práctico. ¡Y no es verdad, hay que mantenerlo igualmente!

Sin embargo, lo cierto es que un cabello corto puede ser más fácil de cuidar y adaptar a los distintos estilos, aunque eso nunca significará que pueda mantenerse en buenas condiciones por sí mismo, o que se lo pueda abandonar a los factores externos que tienden a afectarlo.

Dadas estas circunstancias, y de la obvia pregunta acerca de cómo cuidar el cabello corto es que, en las siguientes líneas, vamos a brindarte una serie de recomendaciones que deberías tener en cuenta. ¡Anota bien!

¿Cómo cuidar el cabello corto?