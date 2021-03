Cuando estrenas un corte de pelo corto, normalmente te sientes a gusto e incluso más guapa, pero cuando el pelo empieza a crecer y decides que vas a volver al cabello largo, es cuando comienzas a tener todo tipo de problemas para poder peinarte en condiciones, ya que a medida que el pelo va creciendo es posible que no sepas qué hacerte o de hecho seas incapaz de dominarlo. Veamos entonces qué podemos hacer para peinar un pelo corto que está creciendo y poder lucirlo además, con estilo.

Cómo peinar el pelo corto que está creciendo y llevarlo con estilo

Los cortes de pelo corto aunque cómodos y frescos, tienen un pequeño pero no insignificante defecto, y es que parecen ser inmanejables cuando el pelo está creciendo, llegando a ser casi imposible de peinar . Pero por suerte no todo está perdido y si no deseas volver a cortarte el pelo, solo necesitamos saber cómo peinar el cabello.

Ciertamente, tener las herramientas adecuadas para peinar el cabello corto en casa es esencial, por lo que un peine, así como una espuma, gel y laca para el cabello se convierten en esenciales. En principio, si tenemos un flequillo importante, a pesar del corte, podemos jugar con el volumen del cabello, utilizando una espuma después de lavar la cabeza para texturizar los largos y jugar con ese flequillo, ya sea que lo subas o que por ejemplo, lo peines de lado.

Aplicamos el producto y damos forma al cabello con los dedos, después de lo cual usamos secador de pelo y difusor para un secado estratégico con la cabeza hacia el suelo. De esta forma podremos tener un cabello suave y esponjoso que luego debemos fijar con un spray de laca de modo que se nos mantenga bien el peinado todo el día.

Y si quisiéramos darle un toque extra al peinado, una diadema, una cinta o un clip de pedrería podrían ser la mejor opción. Pero esta no es la única forma de peinar el cabello corto en la fase de crecimiento, ya que también podemos peinarlo de otra manera, esta vez planchándolo con una plancha y creando un peinado muy liso.

En este caso utilizamos un gel o una cera para modelar los largos, asegurándonos de aplicar los productos solo en las puntas, mientras las raíces quedan más voluminosas. Este sencillo truco nos ayudará a mantener nuestro cabello ordenado justo donde vuelve a crecer, pero sin aplanar el resto de nuestro cabello.

Pero si tenemos una velada importante planeada, escojamos un estilo inspirado en los peinados masculinos del pasado. El gel o la cera en este caso serán nuestros mejores aliados, permitiéndonos peinar nuestro cabello hacia atrás, pulirlo y arreglarlo, para tener un look refinado para lucir con un look de pantalón o con un vestido de contraste muy femenino.