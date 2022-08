‘Blondie Madrid’ nos desvela cómo conseguir en casa el peinado más ‘trendy’ de la Infanta Sofía

Si algo quedó claro durante su llegada a Gerona, es que la Infanta Sofía es, a día de hoy, una de las royals españolas más volcadas con las tendencias. Fue durante el pasado 3 de julio cuando, en compañía de su hermana, la hija menor de los Reyes protagonizó una aparición pública que no pasó desapercibida para nadie. Y es que, la joven quiso demostrar estar al tanto de todas las novedades de belleza al escoger un peinado de lo más veraniego y trendy: las baby braids.

A comienzos de la primavera, ya empezaron a ser muchas las influencers que no pudieron resistirse a los encantos de estas minitrenzas, incluyéndolas en sus melenas sueltas o incluso en recogidos. Algo que no ha pasado por alto la mismísima hermana de la Princesa Leonor, dejando un look que ya ha pasado a formar parte de la historia por ser acertado a la par que novedoso. Pero, ¿sabes cómo conseguir un acabado como el de la nieta del Rey Juan Carlos, y que te dure todo el día? Para llevarlo a cabo, en LOOK nos hemos puesto en contacto con el equipo de Blodie Madrid, una de las peluquerías más famosas de la capital y por la que cada vez se decantan más rostros conocidos.

Este portal ha tenido oportunidad de hablar con Anna Murillo, especialista en corte, coloración y tratamientos de Blondie Madrid. Ella ha sido la que nos ha proporcionado las claves para lucir estas baby braids de la mejor manera posible de cara a los próximos meses, algo que no resulta muy complicado, ya que se trata de un peinado “fácil, fresco y muy versátil”, como la profesional apunta: “Para elaborar este peinado solo debemos realizar pequeñas secciones en nuestro cabello, con poca cantidad en cada partición. Podemos ayudarnos de algún producto que nos facilite el peinado y dividiremos cada partición en tres secciones muy pequeñas”, comenzaba explicando, para luego ahondar en más detalles: “Comenzaremos a trenzar colocando una pequeña cantidad de cabello en la partición del medio y lo trenzamos por abajo, luego añadiremos sucesivamente más cantidad a los extremos y repetiremos el proceso”, desvelaba.

Pero para conseguir los mejores acabados, Anna también ha confesado una serie de trucos que probablemente no sabías: “Para conseguir este peinado sin goma, solo tenemos que ir trenzando desde la raíz, pasando el cabo desde abajo. De esta forma veremos que la parte de medios a puntas se va trenzando sola. Cuando lleguemos a esa parte, realizaremos un pequeño traspasado por la parte del medio, ¡y ya tendríamos nuestra trenza sin goma!”. Por si fuera poco, también existe la posibilidad de añadir algún que otro elemento decorativo a estas trenzas: “También podemos hacer estas trenzas añadiendo hilos de colores, haciendo efecto doble de trenzado o le podemos incorporar gomitas de colores en mitad de la trenza. Si lo que queremos es darle un toque más festivalero, podemos añadirle algún brillo, arito o complemento”, sentenciaba la peluquera.

Si lo que te gusta es probar cosas nuevas en tu cabello, desde Blondie Madrid nos han dado unos tips infalibles con los que triunfarás en lo que queda de verano: “Otros peinados que están siendo tendencia esta temporada son las coletas trenzadas o la melena suelta con únicamente dos trencitas finas en la zona frontal. Otro look muy habitual, sobre todo en festivales, es el cabello semirrecogido con dos moñitos arriba, además, también podemos hacer un recogido con una trenza de raíz con efecto Bubble. Para ello, cogeremos pequeñas particiones con gomitas que luego iremos abriendo con las manos para darles ese efecto burbuja. Y por último, un must que nunca falla son las beach waves. Puedes llevarlas sueltas o añadirle alguna trenza pequeña, aportando así al look un toque más bohemio”, sentenciaba. Ahora, solo tienes que ponerte manos a la obra para practicar estas ideas.