La historia de Linda Evangelista ha atravesado fronteras. Después de desaparecer de la vida pública fueron muchas las voces las que se preguntaron que dónde se había metido. Tras su ausencia fue la propia canadiense la que sacó fuerzas para explicar lo que le había sucedido tras cinco años sin comparecer antes las cámaras.

Sufrió un efecto rebote de un tratamiento estético-criolipolisis para disminuir las células de grasa-, generando en su organismo todo lo contrario. De esta manera, su aspecto cambió por completo hasta derivar una dolencia llamada hiperplastia adiposa paradójica. Para intentar solventarlos se sometió a dos operaciones que terminaron de empeorar todo, lo que hizo que se sumiera en una profunda depresión.

«Hoy he dado un gran paso para corregir un problema que he sufrido y que me he guardado durante más de cinco años. A mis seguidores, que se han preguntado por qué no he estado trabajando mientras las carreras de mis compañeras han seguido prosperando, decirles que la razón es porque me desfiguraron totalmente con una lipoescultura de la empresa Zeltiq», expresó Linda en sus redes sociales.

«El tratamiento umentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito. Me he quedado, como han dicho algunos medios, irreconocible», añadió. «Esto no solo ha destruido mi modo de vida, sino que me ha hecho caer en un ciclo de profunda depresión, tristeza y el más profundo autodesprecio. Estoy tan cansada de vivir así. Me gustaría poder salir por la puerta con la cabeza alta, a pesar de que ya no parezco yo misma», se quejó. También, dejó claro que tomó acciones legales contra la empresa responsables del tratamiento. «Con esta demanda, intento pasar página para librarme de mi vergüenza, y hacer pública mi historia», sentenció.

Ahora, Linda Evangelista ha dado un paso al frente y formará parte de nuevo de la industria de la moda. La supermodelo ha fichado por Fendi para anunciar el desfile del próximo 9 de septiembre que tendrá lugar en Nueva York, con el fin de celebrar el veinticinco aniversario de su bolso Baguette diseñado por Silvia Venturini Fendi, tercera generación de la saga familiar italiana.

Steve Meisel la ha vuelto a fotografiar, como ya hizo en otras muchas portadas que protagonizó Evangelista en numerosas revistas de moda. Sin embargo, no han trascendido detalles de si Linda se volverá a subir a una pasarela o verá el show desde un discreto segundo plano. Se trata de la primera vez que Linda Evangelista posa para una campaña de moda desde que se retiró en el año 2016, por lo que hay que esperar para ver el esperado espectáculo.