El total look que no sabías que necesitabas en tu armario es de Mango

Los dos piezas siempre son perfectas para llevar y estar más elegante. Se ponen juntas o bien por separado con muchas otras, y esto es una clara ventaja. Ejemplo de ello es el total look de Mango.

Ya lo puedes tener en tu armario y lucirlo en el color que elijas.

Descubre el total look que no debes tener de Mango

La falda que querrás ya

Por un lado, está la falda de punto con detalles calados. Sorprende por tener punto medio, de diseño midi, recto, con cintura elástica, de detalles de calados. Mango define esta prenda como un total look que va perfecto con el jersey a juego, entre otros.

La composición de la falda es de 69% acrílico y 31% poliéster, materiales realmente resistentes y destacados que debes conocer para tratar y cuidar bien la falda.

Para mantenerla debes hacer caso a las etiquetas, y desde Mango especifican que se debe lavar a mano max 30°c, no usar lejía, planchar max 110°c, no limpiar en seco y no se puede usar secadora.

En dos colores de moda

Esta falda se vende en dos colores diferentes. Por un lado, el oliva que es uno de los más destacados en estos tiempos y en total tendencia. Mientras que también está en pastel, realmente elegante para que te la puedas poner con tops en negro, blanco, azul o bien con blusas rojas.

Esta falda es versátil. De manera que va perfecta con tus botas altas y zapatos de tacón o bien con deportivas para ir siempre mucho más cómoda a todos lados.

Cuál es el precio de la falda del total look de Mango

Se compra en la web a un precio de 39,99 euros. La tienes en varias tallas en este momento: S, M y L. escoge la tuya, si no lo tienes claro, entonces puedes mirar la guía de tallas de la web y la marca y te puede ayudar.

El jersey a juego

Para completar el look con la falda puedes ponerte este jersey que es de la misma colección y diseño. Se confecciona en punto medio, siendo de diseño recto, con cuello redondo, de manga larga, detalles calados.

Lleva costura del hombro caída y terminaciones en canalé. Como ves, variedad de detalles para que tengas un jersey top en momentos formales o bien para vestir.

Se elabora en composición 69% acrílico y 31% poliéster, y se diseña en Barcelona, igual que la falda y la gran parte de la ropa de Mango.

Para cuidar este jersey debes hacer caso a la etiqueta. En la web de Mango se establece que la prenda debe lavarse a mano max 30°c, no se usa lejía, se debe planchar max 110°c, no limpiar en seco y no se puede usar secadora.

En dos colores

Este jersey, de igual forma que la falda, está en dos colores que puedes comprar. En verde oliva y también en beige. Puedes comprar el que te guste más y combinar con muchas otras prendas.

Ambos son perfectos, para llevar este jersey en vaqueros, con falda a juego, con faldas negras, o bien con shorts.

Cuál es el precio del jersey de este total look

Lo puedes comprar a un precio de 29,99 euros, teniendo en cuenta el diseño, que se puede combinar con la falda y con cantidad de prendas más y que se compra de forma fácil en la web de Mango.

Las tallas dependen de cada color: el color oliva está disponible la XS, S, L, XL, y XXL. Mientras que el color beige va de la XXS a la XXL estando ahora todas estas tallas para que puedas escoger.

Juntas o separadas, cambias de look

Este total look de Mango es el mejor para que puedas ir elegante a todos lados. En este caso, se pueden llevar juntas, jersey y falda en el color que hayas elegido o bien por separado. La falda con tops y blusas, el jersey con vaqueros o bien con otras faldas midis, etc.

Y lo mejor es que siempre vas a estar genial. Debes tener en cuenta el diseño, las tallas, el precio de cada prenda y ver lo bien que te sienta.

Tales prendas se pueden comprar en la tienda online de Mango o bien en la tienda física, donde puedes ir a mirar y de paso darte una vuelta y comprar un accesorio. A la vez, hay rebajas por lo que es el momento de tener aquellos vestidos o pantalones que ya habías visto antes y ahora los compras a un precio más bajo.

Recuerda que el envío a tienda de estas prendas es gratis, y es otra razón para ir y así ahorrarte tales euros. De todas formas, si estás en casa, y no te apetece salir, la comodidad de comprar online es también importante y lo recibes directamente.