Las principales tendencias de la primavera verano 2022 auguran que el corset será una de las prendas estrella de la temporada. Lo hemos visto en lasa pasarelas de los grandes diseñadores, y ahora marcas ‘low cost’ como Stradivarius están lanzando sus propios modelos de corset, como este top tejano que nos tiene completamente enamoradas.

El cosrset no es nuevo, sino que se viene utilizando desde hace siglos para moldear y estilizar la figura femenina. Potencia al máximo las curvas, resaltando el pecho y reduciendo la cintura.

El top tejano de la nueva colección de Stradivarius es maravilloso para unirnos a esta tendencia. De escote cuadrado y tirantes, tiene cierre con cremallera en la espalda. El escote cuadrado, también conocido como escote francés, es uno de los favoritos de las expertas en moda porque estiliza y da sensación de volumen, así que queda ideal en mujeres con pecho pequeño.

Son muchas las razones por las que hemos sentido un auténtico flechazo a primera vista por el top de Stradivarius. La primera es que es muy cómodo, algo que no siempre resulta sencillo en una prenda de este tipo. No deja de ser un corset, pero no queda excesivamente ajustado.

A esto hay que sumar que es estupendo para looks de día y de noche, muy versátil. Tenemos la opción de llevar el top corset sin más o, si preferimos algo más recatado, jugar con las superposiciones como en los años 2000 y ponérnoslo sobre una camisa blanca de estilo oversize.

En cuanto al street style, aunque las camisetas blandas de manga corta y algodón son un básico y también las podemos utilizar como prenda base en estas combinaciones, lo que más veremos esta primavera es la camisa blanca con mangas abullonadas, de estilo romántico y volumen XXL. También se van a llevar las camisetas de cuello alto y manga larga, con estampados de lo más originales.

Queremos proponerte un look para ir a la oficina que queda genial: un pantalón de talle alto y corte recto en color beige, una camisa blanca de estilo oversize y mangas abullonadas con el top corset superpuesto y como calzado, unos mocasines.

Por increíble que parezca, una prenda tan especial como el top corset vale tan sólo 19,99 euros en Stradivarius. Está disponible en la tienda online en un amplio abanico de tallas, desde la XS hasta la XL. ¡Una de las mejores compras que podemos hacer para dar la bienvenida a la primavera!