Camiseta o top. Este verano te pondrás seguro este tipo de prendas y por esto no te puedes perder ninguna. Así tenemos el top básico de Springfield que necesitas en tu vida.

Está en dos colores y con él vas a todos lados. Sea para el día a día, a la playa, o bien para esa fiesta nocturna en la que marcar tipo.

Este es el top básico de Springfield que necesitas en tu vida

Es la camiseta lisa de tirantes con cuello redondo cerrado, con espalda estilo nadadora. Es la que hemos visto en muchas ocasiones y seguro que tienes más de una en casa.

Pero como este estilo no pasa de moda y es irresistible, debes tener de otros colores para poder ir combinando con el resto de prendas.

Para que tengas más información sobre esta prenda, te diremos que está confeccionada en 100% algodón, algo a tener en cuenta cuando debas limpiar la camiseta.

Cómo mantenerla en el tiempo

Para más señas, este top puede lavarse a una temperatura máxima de 30C, no blanquear, no secar en secadora, con planchado suave y no lavar en seco.

En dos colores para ti

La camiseta se vende en dos colores. por un lado, el blanco, que además lleva detalle de un fresa en la parte de detrás. Este color es totalmente básico y permite que lo lleves de manera informal y también formal con blazer o traje chaqueta en diversos eventos.

Mientras que el de color verde lleva un limón en la parte de detrás y queda igual de ajustado que el anterior. Es un color realmente más original que el blanco y te lo puedes poner tanto con jeans, como con pantalones de diversos colores y hasta con faldas negras.

En la misma web de Springfield no dudes en comprarte algún accesorio para ir más combinada con el top. Si te das una vuelta por la tienda, verás que hay prendas bellas y de esta nueva temporada.

Cuánto cuesta la camiseta

Tiene un precio de 25,99 euros, y en color verde está en tallas que van de la XS a la XL, mientras que en color blanco, de momento están las mismas tallas. Así que quédate con la tuya y no dudes a la hora de compra online porque es la manera más fácil y cómoda de hacerlo. Ya lo tienes para ti en el color que te guste más. ¡A por este top tan versátil que tendrás para siempre!