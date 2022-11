Sabes que el rojo es el color de la suerte. Y por esto muchas personas llevan ropa interior roja para la noche de fin de año, y así arrancar bien el 2023. Tú vas a lo grande, y ya puedes estrenar esta nochevieja el abrigo de Zara de este color.

Es largo, estiliza y lo más importante es que abriga, porque el frío ya ha llegado y debes ir con las mejores chaquetas.

Ya puedes estrenar esta nochevieja el abrigo de Zara

Como hemos apuntado, es de un color rojo llamativo, así no pasas desapercibida y también vas en consonancia con los colores de las fiestas.

Es de lana entallado, largo y confeccionado con tejido en mezcla de lana. Lleva cuello solapa y manga larga, y destaca también por sus bolsillos con solapa en delantero y de vivo en pecho. Se cierra de forma frontal con botones.

Materiales y cuidados para el abrigo te dure más

Esta prenda precisa de cuidados, y lo mejor es leer la etiqueta para no estropearlo. Según Zara, para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

En este caso, lo mejor para este abrigo es no lavar, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, y no usar secadora, según especifican en la web de Inditex.

En cuanto a materiales, el abrigo rojo está confeccionado en 75% lana · 25% poliamida, y el forro es de 100% viscosa.

Con qué lo combinamos

Es una suerte comprar este abrigo, porque va bien por la mañana, de tarde y hasta de fiesta por la noche. Es el ideal en tu día a día o bien cuando tienes una reunión a la hora de llevar tus jeans y deportivas e ir siempre más cómoda.

Mientras que, si lo quieres para las fiestas de Navidad, entonces es factible con vestido negro o de lentejuelas, zapatos de tacón y hasta con shorts de brillos.

Dónde lo compramos

Este abrigo se vende en la web y tienda física de Zara donde lo podrás comprar en un clic. Su precio es de 119 euros, en tallas que van de la XS a la XXL. De manera que si sabes tu talla, ya puedes tener el abrigo del momento y destacar por su color y gran diseño.