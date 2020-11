Todos podemos estar de acuerdo en que los meses de invierno son siempre duros para la piel. Y cuando esta dureza va acompañada de altos niveles de contaminación, sabes que tu piel se va a llevar la peor parte, de modo que es importante prepararse con tiempo y centrarse sobre todo en la nutrición. Por ello queremos ofreceros a continuación, algunos tips que os van a servir para poder tener una buena rutina de piel en invierno.

Tips para una rutina de cuidado de la piel en invierno

Los vientos fríos del invierno, así como las bajadas bruscas de temperatura, hacen que perdamos humedad en la piel, provocando que esta se presente seca e incluso que se vea escamosa, con labios agrietados y cabello estático. Con cientos de productos para la piel que podemos elegir, es imperativo comprender los ingredientes que serán más adecuados, a partir de la eficacia para lograr los resultados deseados.

Toma entonces nota de estos pequeños cambios que puedes incorporar a tu rutina, para mantener tu piel sana.

Asegúrate de agregar ácido hialurónico

Un componente popular en muchos sueros faciales actualmente es el ácido hialurónico, dado que se trata de un ingrediente maravilloso que hace que la piel esté hidratada, tersa y notable. Mejora la textura cuando se usa repetidamente y también ocurre naturalmente en nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando se aplica tópicamente, ayuda a la absorción de agua de los humectantes aplicados en la piel y crea una barrera para bloquear la humedad.

Exfolia suavemente tu piel para eliminar las células muertas.

La exfoliación es un paso importante en todo cuidado de la piel dado que ayuda a curar los poros obstruidos y eliminar las células muertas de la piel.

Para conseguir así una capa de piel limpia y brillante en la superficie, el uso de exfoliantes suaves u orgánicos puede ayudar a eliminar las células muertas de la piel, los puntos blancos y los puntos negros que eventualmente conducen a brotes.

No importa el tipo de piel, asegúrate de hidratar

Suele tenerse la sensación de que hidratar la piel es un paso importante para tratar una piel seca, pero que en el caso de tener la piel mixta o grasa no es tan necesario, cuando en realidad no es así. Si la piel no tiene hidratación, sin importar como sea, los poros tienden a producir un exceso de grasa o sebo que hace que la piel se vuelva más opaca. Por lo tanto, no importa el tipo de piel, la hidratación es una parte esencial de una rutina y nunca debe omitirse.

Sigue una rutina sencilla pero eficaz

Al conformarte con una rutina de cuidado de la piel, siempre se debe recordar una fórmula simple: la eficacia de los productos debe ser siempre mayor que la cantidad de productos utilizados. Nunca se trata de utilizar demasiados productos, sino de utilizar el adecuado.

En este sentido, incluye productos específicos o elija productos especialmente formulados para evitar gastar demasiado. Los sueros o sérums, son una de las opciones más populares cuando se trata de productos completos. Debido a su alta concentración de componentes curativos y su fina textura, penetran profundamente las capas de la piel, dándote los resultados deseados.