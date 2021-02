Mantenerse en forma sin sacrificios es algo que se puede conseguir pero ¿de qué manera?. No es algo imposible, tan solo debemos seguir una serie de tips que a continuación os vamos a enumerar y que consisten principalmente en llevar un estilo de vida saludable.

Tips para mantenerse en forma sin demasiado esfuerzo

Podemos pensar que para mantenernos en forma tan solo se requiere algo de sacrificio con respecto a la comida y lo cierto es que así es, si tenemos en cuenta las muchas «tentaciones» de cada día, así como otros factores como pueden ser el tener un metabolismo que a veces cuesta activar o»despertar», el hambre que llega en los momentos más inesperados, el riesgo de engordar o no poder mantener el peso tras haber hecho dieta.

Por otro lado, está el hecho de hacer ejercicio que resulta esencial para mantener la línea o conseguir la figura deseada, pero ¿Qué se puede hacer cuando apenas tienes tiempo para realizar actividad física?. Por suerte no hace falta pasarnos horas dentro del gimnasio, sino que cuidando lo que comes y aplicando pequeños trucos a diario, vamos a poder conseguir vivir mejor y con más serenidad y todo ello mientras además conseguimos mantenernos en forma.

Veamos entonces esas pequeñas estrategias o tips, que si pones en práctica cuanto antes, te van a resultar útiles para mantenerte en forma sin dejar de comer.

Desayuna siempre

Comencemos con el tip más popular que consiste en algo tan sencillo como el hecho de desayunar siempre. Esto, de hecho, además de acelerar el metabolismo sirve para no tener hambre para la próxima comida. De hecho, está comprobado que quienes toman un desayuno saludable y equilibrado comen de manera más saludable y menos vigorosa en el almuerzo. Lo que sin duda ayuda a mantenerse en forma.

Para desayunar puedes elegir además infinidad de opciones, pero una de las mejores será aquella en la que incluyas algo de fibra, como cereales, y también algo de azúcar (para empezar el día con energía) y vitaminas y para ello, nada mejor que la fruta.

Come media hora después de despertar y anticipa la cena

Según algunos estudios, reducir el tiempo entre la primera y la última comida del día conduce a comer menos entre comidas. Una opción que ayuda a almacenar menos calorías y que, por tanto, tiene un efecto positivo sobre el peso corporal.

Nunca te saltes las comidas

La regla de oro es no tener nunca hambre para la próxima comida. Y para ello, es fundamental no saltarse nunca las comidas. Si no tienes hambre puedes comer menos pero siempre es bueno introducir algo. Esto te ayudará a llegar a la próxima comida sin demasiada hambre o mucho peor, que acabes cayendo en la tentación de comer entre horas, algo que no es para nada aconsejable.

Hidrátate durante todo el día

Beber la cantidad adecuada de agua te ayuda a comer menos. Esto se aplica tanto al momento en el que estamos comiendo como para el resto del día. De hecho, está comprobado que quienes tienen sed suelen confundir estimulación con hambre. Y para hidratar el organismo se acostumbra acudir a alimentos dulces como frutas o snacks y alimentos azucarados. Lo que, obviamente, corre el riesgo de aumentar considerablemente los números en la escala.

Consume mucha fibra

Las fibras te ayudan a saciarte más rápido y a mantener el estímulo de la saciedad. Una ensalada antes de las comidas es, por ejemplo, una buena manera de no excederse con lo que come después y de mantener bajos los niveles de azúcar en sangre. Ambas excelentes formas de evitar aumentar de peso y mantenerse en forma.

Haz deporte

Ya sea una buena carrera o un poco de ejercicio en casa, el deporte reduce la sensación de hambre, aumenta la tasa metabólica basal y te ayuda a perder peso. Por tanto, es parte integral de los trucos para mantenerse en forma. Si no tienes tiempo, puedes hacer algunos ejercicios rápidos por la mañana y luego salir a correr por la noche. Alternativamente, también puedes realizar caminatas largas y sostenidas que, además de hacerte perder peso, también te ayudan a mantenerte saludable.

Duerme bien

Descansar bien te ayuda a sentir menos hambre durante el día. Según algunos estudios, además, quienes duermen más y con regularidad acaban comiendo de forma más saludable y en horarios más o menos fijos. Lo que ayuda al organismo a realizar mejor sus funciones y que te sea más fácil mantenerte en forma.

Estos trucos son definitivamente un buen punto de partida para mantenerte en forma e incluso para perder peso. Sin embargo, si te das cuenta de que tienes problemas de peso o estás luchando por mantenerte estable, siempre será bueno pedirle la opinión a tu médico de cabecera y ser referido a un nutricionista que pueda elaborar un plan de alimentación personalizado y capaz de mantener el cuerpo en forma y saludable.