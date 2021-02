Tips para conseguir unas ondas perfectas de forma fácil

¿Cuántas veces has querido lucir tu cabello con ondas pero no tienes tiempo de ir a la peluquería¿ ¿Cómo puedes conseguir unas ondas iguales a las que te hacen en el salón de belleza? No debes preocuparte, sigue nuestros tips para conseguir unas ondas perfectas de formas fácil y lucirás el cabello ondulado que tanto deseas.

Tips para conseguir unas onda perfectas de forma fácil

Queremos ayudaros con una serie de trucos o tips para que conseguir esas ondas perfectas que son fáciles de seguir, pero antes que nada es necesario que tengáis una plancha de pelo en casa, ya que de este modo os será mucho más fácil conseguir el peinado que queréis. Sin embargo, si tampoco tenéis plancha no pasa nada. Con un secador de pelo y un cepillo también vais a poder lucir un cabello ondulado sin problema alguno.

Si quieres cambiar de look y llevar un estilo diferente, es posible que estés harta de llevar el pelo liso de modo que puedes probar a hacerte unas ondas, si bien este tipo de peinado es además tendencia, por lo que solo necesitas un poco de paciencia, preparar bien el cabello y seguir los pasos y tips que a continuación os indicamos. Solo de este modo, vas a conseguir las ondas perfectas que tanto deseas.

Procura lavar bien el cabello

El primer paso es definitivamente tener cuidado con el champú , porque se cometen errores también puede comprometer el resultado final. De este modo, debes elegir usar un champú adecuado para tu tipo de cabello y a poder ser que tenga algún tipo de propiedad desenredante de modo que puedas luego a la hora de secar el pelo, hacerlo sin demasiada preocupación y sin tener que ir pegando tirones, algo que puede llegar a estresar el pelo y con ello, que no podamos hacer bien las ondas posteriormente.

Después de hacer esto, asegúrate de haber enjuagado bien tu cabello con agua tibia, luego aplica el acondicionador y déjelo actuar, y por último, debes aclarar de nuevo, pero esta vez con agua fría de modo que puedas cerrar bien los folículos pilosos del cabello y con ello que el pelo se vea realmente hidratado y brillante, algo que hará resaltar todavía más las ondas.

Seca el cabello de forma adecuada

Una vez has lavado el cabello, ya puedes proceder a secarlo. Como vamos a usar la plancha y quizás es demasiado calor en una sola sesión para el cabello, es mejor que envuelvas el pelo en una toalla de microfibra y dejes que se vaya secando mientras haces otras cosas, como maquillarte o desayunar. Pasados 5-10 minutos (dependerá de la longitud de tu pelo), quítate la toalla y acaba de secar con el secador, a temperatura media y no sin antes aplicar un buen protector térmico para combatir el calor.

Usa bien la plancha para ondular el pelo

Una vez has acabado de secar el pelo, puedes proceder entonces con el uso de la plancha, para ello debes aplicar de nuevo un spray termo protector para proteger el cabello del estrés térmico del secador y plancha.

Si tienes el cabello largo y grueso, es recomendable dividir el cabello en varias secciones y luego y haciendo las ondas por esas secciones. O una técnica rápida es hacer una coleta alta y luego ir soltando pequeños mechones a medida que vayas haciendo las ondas. En ambos casos tendrás que envolver cada mechón alrededor de la placa calefactora, creando una especie de espiral. Déjalo unos segundos y no más porque corres el riesgo de calentar demasiado el cabello.

El truco consiste en dejar caer suavemente el mechón Pero además para que te queden unas ondas bien marcadas, debes comenzar a envolver los mechones a unos centímetros de la raíz. Te darás cuenta de como tus pelo luce como si tuviera mucha más cantidad porque las ondas son como decimos, más marcadas.

¿Y si no tenemos plancha?

En ausencia de una plancha de pelo puedes optar por un secador de pelo y un cepillo para crear ondas perfectas. Lo que debes hacer en este caso, es secar un poco el cabello con el secador y luego dividir el cabello en mechones. El cepillo para hacer las ondas debe ser redondo con cerdas suaves, el tamaño depende de tu cabello, por supuesto necesitarás uno voluminoso si tienes el pelo grueso.

Aplica el difusor sobre el secador y seca tu cabello , recuerda fijarlo o temperatura media, seca bien tu cabello y luego divide el cabello en mechones. El secreto es envolver cada mechón alrededor del cepillo redondo, pero debes llegar a la mitad del largo del cabello. Luego reemplaza el difusor por una simple boquilla , acerca el secador de pelo pero no demasiado y luego desenrolla el mechón del cepillo y continúa con las otras secciones.

Esta técnica es recomendable si estás familiarizado con el cepillo, de lo contrario solo debes utilizar el clásico remedio de las trenzas que consiste en dividir el cabello en mechones y luego hacer trenzas y secar con secador, distribuyendo el calor uniformemente. Pasadas 3-4 horas, disuelve las trenzas, seguro que te sorprenderás con el resultado obtenido.