A pesar de que el mercado de la cosmética ha evolucionado muchísimo hacia tintes de pelo que con cada vez más cuidadosos con nuestro cuero cabelludo y nuestro pelo, está claro que teñirse el pelo con un tinte convencional implica que notemos entre otras cosas, que el pelo se reseca más rápidamente. Pero ha surgido ahora la tendencia de teñirse el pelo con los tintes naturales o tintes ecológicos que ofrecen una alternativa en la que además de teñir o cubrir las canas de forma natural, nutren nuestro pelo y no provocan problemas en la piel, además de no contaminar el medio ambiente. Veamos entonces qué son los tintes naturales y cómo usarlos de forma correcta.

Tintes naturales: características y tipos

En el mercado podemos encontrar diferentes tipos de tintes para el cabello : tintes, tintes semipermanentes y tintes permanentes. El color de las permanentes, a pesar del nombre, dura unos meses en el cabello, por lo que son tintes en los que además del color, suelen tener amoniaco, así como sustancias que actúan como tampón para evitar alterar el pH y antioxidantes para evitar la oxidación de las moléculas colorantes; la otra parte del tinte contiene peróxido de hidrógeno, que es un oxidante.

Cuando mezclamos las dos partes, se produce una oxidación, visible a medida que notamos un cambio de color. Una vez aplicado sobre el cabello , el tinte reacciona con el propio cabello mediante una segunda oxidación que da como resultado la coloración del cabello.

Estos tintes dan la posibilidad de obtener colores intensos y duraderos y cubren las canas pero, al entrar en contacto con el cuero cabelludo y la frente, pueden provocar reacciones alérgicas o sensibilización en sujetos predispuestos. Dado que se trata de productos agresivos, los tintes para el cabello pueden debilitar y estropear el cabello con el tiempo.

Los tintes y tintes semipermanentes no contienen amoniaco ni peróxido de hidrógeno y no utilizan la reacción recién vista para teñir el cabello: el color se fija en el cabello temporalmente y se elimina mediante limpieza, de uno a cinco lavados. Además de ser de corta duración, estos colorantes no siempre son capaces de cubrir las canas del cabello . Los colorantes e ingredientes utilizados pueden no ser orgánicos y sustancias como el níquel pueden causar irritación en personas sensibles a este metal.

Tintes naturales para el cabello: como funcionan

Los tintes naturales en cambio, contienen pigmentos vegetales capaces de teñir tu cabello sin agredirlo. La principal ventaja de los tintes naturales es que no irritan el cuero cabelludo y, además de ser amables con la piel, también respetan el medio ambiente y los animales. No solo eso, estos colores también hacen que el cabello sea más suave y brillante , mejorando enormemente su apariencia. En lugar de estresar el cabello, los tintes naturales representan en todos los aspectos un verdadero tratamiento de belleza para el cabello.

Los tintes naturales o ecológicos, al estar libres de amoniaco y peróxido de hidrógeno, no provocan irritación pero tienen un poder colorante menor que los tintes permanentes . Además, a través de los colores naturales no es posible replicar la gama de colores que ofrecen las moléculas químicas ni cambiar por completo el color del cabello. De hecho, los tintes naturales funcionan mejor si se aplican tono sobre tono. La duración de la coloración también es más corta: en comparación con los tintes permanentes, los tintes naturales se desvanecen después de unos pocos lavados.

Cómo son los tintes naturales

Podemos encontrar estos tintes naturales en polvo o listos para usar como los tintes a los que estamos acostumbrados: basta con ir a la herbolaria o a las tiendas especializadas en la venta de productos orgánicos para encontrar tintes para el cabello orgánicos, ecológicos y veganos adecuados para nuestras necesidades. Para verificar que son colores completamente naturales, consulta la lista de ingredientes en el paquete; una certificación que certifique la naturalidad del producto, el uso de ingredientes orgánicos y la exclusión de ingredientes de origen animal será una prueba más que confirma la calidad del tinte que estás comprando.

Cómo se utilizan los tintes naturales para el cabello

Entre los ingredientes naturales utilizados para la elaboración de tintes capilares ecológicos, el más utilizado es sin duda la henna , un extracto vegetal obtenido de las hojas de Lawsonia inermis , capaz de ofrecer reflejos rojos caoba al cabello y cubrir las canas.

La henna pura se vende en polvo: se mezcla con agua, se aplica sobre el cabello y se deja actuar de una a tres horas dependiendo de la intensidad del color que se desee lograr, luego se enjuaga.

En el mercado existen también mezclas de henna con otros extractos naturales y vegetales que dan tintes capaces de dar reflejos de distintas tonalidades o intensificar el color natural a todo tipo de cabello, ya sean rubios, castaños o negros. Por ejemplo, la casia y la manzanilla se utilizan en tintes naturales que dan reflejos rubios, mientras que el café y el té se utilizan en tintes naturales de color marrón.

Otra hierba capaz de teñir el cabello es la Indigofera tinctoria de la que se extrae el índigo , un polvo que se usa como henna y que es capaz de dar reflejos azulados al cabello oscuro.

Hierbas capaces de teñir el cabello como la henna y el índigo son los ingredientes que encontramos en algunos tintes listos para usar que se venden en tiendas naturistas y herbolarias. Este tipo de tintes vegetales representan la opción ecológica y libre de crueldad para teñir el cabello de forma natural .