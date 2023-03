¿Tienes que ir a la oficina con blazer? Esta de Adolfo Domínguez es fresquita y elegante

Las blazers nos resuelven el día a día en la oficina y también cualquier fiesta. Si estás buscando una diferente, esta de Adolfo Domínguez es fresquita y elegante a la vez.

Te damos todas las señas para que la puedes comprar y la combines de la mejor manera con el pantalón a juego, vaqueros, faldas y más.

La falda que deseas: Esta de Adolfo Domínguez es fresquita y elegante

Es la blazer dos botones en crinkle, que presenta varios detalles como el cuello solapa y va sin bolsillos.

Está confeccionada en poliéster reciclado 45%, esto hace que estemos ante una prenda sostenible que vale la pena tener en cuenta por su diseño y por velar por el medio ambiente.

Qué cuidados tiene

Está confeccionada en100% poliéster y esto es importante para saber de qué forma podemos lavarla y cuidarla sin temor a que se pueda estropear antes de tiempo.

De todas formas estamos hablando de una chaqueta de alta calidad, de diseño y que cubre todas aquellas cuestiones de mantenimiento con creces.

Debe lavarse a mano max 40ºc, no usar blanqueador, no usar secadora, no planchar y no limpieza en seco. Haz caso a estas especificaciones además de la etiqueta para que la chaqueta te dure más tiempo.

Completa el look

Esta blazer queda perfecta con variedad de prendas. Es el caso del pantalón a juego, en crinkle, cinturilla elástica con largo tobillo y bajo recto. También está confeccionado en poliéster reciclado 45%.

Su precio es de 119 euros y con él serás la más elegante de la oficina y también de la fiesta.

A su vez está el zueco de color blanco que tiene un precio de 199 euros en varias tallas, el bolso mediano en poliéster reciclado de precio 149 euros, además de los pendientes de aro en dorado y latón con precio de 39 euros. todos ellos están en la web de Adolfo Domínguez, de esta manera lo tienes en el mismo lugar.

Cuánto cuesta la blazer

Ya puedes comprar esta chaqueta en la web y así no debes moverte y evitarás toda clase de desplazamientos.

Su precio es de 149 euros, y está en tallas que van de la XS a la L, así que puedes elegir la tuya. Además también puedes pagar en tres plazos de 49,66 euros, así puedes ahorrar para iniciar la primavera y te llevarás igualmente la chaqueta que tiene magia y te transformará por completo. A por ella antes de que se agote.