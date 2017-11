Kim Kardashian deja huella y crea tendencia entre sus seguidores y, al parecer, también en el resto de integrantes del panorama celeb. El inconfundible y arriesgado estilo de la reina de la telerrealidad es copiado por miles de mujeres en todo el mundo y el sello, por supuesto, ha aterrizado en nuestro país para ser imitado también dentro de nuestras fronteras. Tras haber detectado síntomas de la esencia Kardashian en looks de algunos rostros conocidos, como de la mismísima reina Letizia, otras celebs se han dejado contagiar por los hits propios de la reina del clan más mediático de la televisión. ¿La última? La diseñadora Elena Tablada.

La exmujer de David Bisbal ha sorprendido en la capital, durante la presentación de la publicación del proyecto multimedia ‘Influencers’, con su look más atrevido hasta el momento. Tablada acaparó todas las miradas con una blazer de ante y doble botonadura excesivamente corta, que empleó a modo de vestido, con un pronunciado escote. La celeb, que prescindió de sujetador, acompañó el modelo con una riñonera negra de cuadros, una de la it bags de la temporada, y las famosas botas over the knee, que tanta fiebre están desatando entre las celebrities.

Pero si sorprendente fue el estilismo, también lo fue su maquillaje. El look beauty de la diseñadora ha estado protagonizado por una llamativa sombra difuminada en aguamarina, que traspasaba las líneas del párpado, combinada con abundante máscara de pestañas.

Sin embargo, la tendencia de chaqueta sin camisa ni sujetador no es ninguna novedad dentro del star system y son muchas las celebs que ya han probado la atrevida tendencia creada por Kim Kardashian en la Gala LACMA Art+Film.

