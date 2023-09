Tendencias de moda otoño invierno 2023: los cinco looks imprescindibles para ir a la oficina

Hay cinco looks imprescindibles que son tendencia esta temporada otoño invierno 2023, volvemos al pasado y lo hacemos por la puerta grande. Este año parecerá que hemos rebuscado en los armarios prendas que tengan alma y unos diseños inspiradores. La nueva colección de Zara nunca decepciona, al igual que otras marcas de Inditex como Stradivarius o Lefties. te proponemos estos 5 básicos que te ayudarán a crear tus looks este otoño invierno 2023. Estas son las prendas que no puedes dejar escapar y que ya deben estar en tu armario, antes de que llegue el frío.

Los cinco looks imprescindibles para ir a la oficina: Tendencias de moda otoño invierno 2023

Pon en la cesta de la compra rápidamente este vestido satinado con botones dorados de Lefties. Entre las tendencias de moda otoño invierno 2023 no puede faltar el satinado. En este caso dejando atrás los vestidos camisón, este año nos ponemos serias, este vestido camisero es el summum de la comodidad y la elegancia. Cuesta solo 15 euros y está disponible en dos colores.

El 2 en 1 de Stradivarius que nos solucionará el otoño y el invierno. Lo puedes llevar como chaqueta en otoño y vestido los días más fríos del invierno. Es la prenda estrella de esta temporada en la que el efecto piel viene con fuerza. Solo 39 euros nos costará uno de los básicos al que le vamos a sacar mucho provecho, no nos lo quitaremos estos meses.

Los aires bohemios vuelven este otoño. Rescatamos un vestido de menos de 30 euros de Zara que podrás llevar con tus botas camperas. Sí, son otro de los básicos para crear infinidad de looks. Hazte con esta prenda o busca alguno similar en tu armario, los vestidos de aires setenteros están de nuevo a la última moda.

No temas darle color a las botas cowboy que son una de las novedades de Lefties. Estos complementos son impresionantes y cuestan menos de 40 euros. Están disponibles en rojo, verde o hasta en amarillo, podrás darle un poco de color a tus looks y hacerlo de la mejor forma posible.

Tus looks necesitan un bolso a la última, un bolso bandolera de efecto piel desgastada con el sello de Stradivarius. Podrás conseguir un tipo de complemento que parece sacado de una tienda de lujo a un precio muy bajo, solo 25 euros. Es el bolso más práctico, bonito y barato de la temporada otoño-invierno 2023.