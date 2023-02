Te esconden la barriga: así son los pantalones vaqueros de Pull&Bear estrella

Los mom jeans son una prenda básica del armario, unos pantalones simples pero que dan muy buenos resultados. Desde que se pusieron de moda en los años ´80 y ´90, la mayoría de las mujeres tienen al menos un par en casa. Si no es tu caso, estos pantalones vaqueros de Pull&Bear jeans slim mom tiro alto son una de las mejores opciones ahora disponibles.

Tales pantalones, asociados históricamente con las supermodelos de aquella época como Olivia Newton John, tienen algunas características muy interesantes. Entre ellas, su cintura alta y sus piernas rectas y estilizadas.

Los pantalones vaqueros de Pull&Bear estrella

Una alternativa a los leggings y deportivos

En plena pandemia, los mom jeans se convirtieron en una alternativa a los leggings y pantalones deportivos. Lograron transformarse en una tendencia gracias a su estilo más formal, sin perder tampoco comodidad.

Este modelo se compra en el clásico color azul claro así como también en edición azul medio. Si lo prefieres, además puedes adquirirlo en otros dos colores ideales para la oficina como el negro y el blanco.

Fáciles de combinar en cualquier outfit, estos jeans slim mom tiro alto traen algunos detalles que los diferencian. Podemos citar su diseño de cinco bolsillos, su cintura con trabillas o ese práctico cierre de cremallera y botón.

En el momento de realizar la operación, revisa bien las diversas tallas que ofrecen y van de la 32 a la 46.

¡Casi 100% algodón!

La clave del confort de estos pantalones está en su composición única, que es prácticamente 100% algodón. Mezclado con apenas un 1% de elastano para darle flexibilidad, estos mom jeans son en un 99% algodón.

Puedes lavarlos a máquina a un máximo de 30° C, siempre en programas de centrifugado corto.

No puedes usar lejía ni blanqueador, y si vas a plancharlos no deberías superar los 110° C de temperatura. Asimismo, recomiendan no limpiarlos en seco y utilizar la secadora solamente en temperatura reducida.

Precio y modalidad de envío y devoluciones

El coste de estos mom jeans es de 22,99 euros, un precio muy accesible y al alcance de casi todos los bolsillos. Puedes aprovechar entonces y hacerte con dos unidades en distintos colores para ampliar tus posibles looks.

El sistema de envío de Pull&Bear es gratuito en la medida en que recojas tus jeans en una de sus tiendas.

Suponiendo que por algo no estés conforme con ellos, vas a poder devolverlos en las mismas tiendas de forma bien fácil.