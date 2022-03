Los tacones de Zara que son el clon Match & Match y a un precio asequible

A veces nos gusta ir sofisticadas. Con las mejores galas especialmente porque vamos a un evento, boda o cena y queremos aquellos zapatos más elegantes. Así hemos encontrado los tacones de Zara que son el clon de Match & Match.

Aunque con colores distintos, se parecen mucho y nos elevan para llevar desde vestidos a pantalones de variedad de tonos y tipos.

Los tacones de Zara que son el clon Match & Match

Los de Match & Match son zapatos pumps de satén de seda con lazo 110m. en color negro, son de extrema calidad con tacón revestido de satén, correa para el tobillo ajustable con cierre de hebilla, detalle de doble lazo frontal, decorados con micro cristales, son de punta, forro y plantilla de piel, y evidentemente con diseño Made in Italy. Por todo ello el precio es de 1.012 euros.

Los zapatos de Zara se parecen pero no tienen este coste. Hablamos de zapato de tacón destalonado con lazo con brillos en la parte delantera. Se acaba también en punta y son cómodos, pues te los puedes poner durante toda la noche al llevar AIRFIT®, una plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort. La altura del tacón es de 9 cm. Aquí es de destacar su precio, pues vale 49,95 euros.

La suerte es que está en todas las tallas, de la 35 a la 42. Su color rosa fucsia deslumbra y nos encanta y por esto va bien con todo aquello que prefieras.

El zapato ideal para eventos

Así este zapato rosa es el perfecto con vestidos de diversos colores, en blanco, negro, rosa o bien naranja, un color que se estila este año y que verás en todos los lugares donde vayas. Así te las pones en bodas, comunes, cenas y otros eventos donde debes lucirte mucho más. por esto todos amarán estos zapatos.

Cuál es el material de estos zapatos

En Zara trabajan con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad, salud y calidad de los productos.

El estándar Green to Wear 2.0 tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental de la producción textil. Así están confeccionadas en 100% poliéster y el forro en 100% piel caprina. Ahora es el momento de poder comprar estos zapatos antes de que se agoten y ya no estén. No lo pienses mucho porque tu talla puede no estar en cuestión de horas.