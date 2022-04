Los tacones de Guess que te pondrás en todas las bodas

La primavera es la época de las bodas por excelencia, y para esta temporada Guess ha lanzado unos tacones fabulosos. Cuando tenemos un evento especial, muchas cosas nos encontramos con el dilema de si priorizar el estilo y la elegancia o la comodidad. Pues bien, con los nuevos zapatos de Guess ya no tenemos que elegir porque nos lo ofrecen todo.

Unos zapatos destalonados de cuero auténtico gamuzado con acabado en punta, que alarga visualmente las piernas y estiliza la figura. El tacón tiene 8 centímetros de altura y tiene forro de interior de tejido y suela de goma.

Una de las principales recomendaciones que hacen los podólogos a la hora de escoger unos tacones es que el pie vaya bien sujeto. De esta manera, la musculatura sufre mucho menos y a nosotras nos resulta más cómodo caminar.

Pues bien, estos zapatos de tacón de Guess cumplen a la perfección con este requisito. El detalle fruncido frontal es fantástico porque hace que se adapte de manera precisa a la forma del pie, envolviéndolo como un guante. Además, cuenta con tira con cierre de hebilla en el talón.

Por supuesto, no podemos olvidarnos del color violeta, tendencia este 2022. Si queremos acertar con un estilismo elegante y a la última moda para una boda, podemos apostar por un look monocolor. No hace falta que el vestido y los tacones sean exactamente del mismo tono, sólo tienen que pertenecen a la misma gama cromática. Por lo tanto, podemos elegir un vestido blazer en tono púrpura o uva.

Claro que también podemos apostar por un look romántico y de lo más encantador con un mono en color beige. Aunque el vestido siempre ha sido la prenda estrella de las invitadas en una boda, poco a poco el mono le va ganando terreno. Para que la silueta se vea estilizada, podemos elegir un mono de cuerpo cruzado y escote en pico.

Por lo tanto, los tacones de la nueva colección de Guess nos ofrecen todo lo que necesitamos para asistir como invitadas a una boda, de día o de noche. Son elegantes, son cómodos tienen mucho estilo y se pueden combinar de mil formas distintas.

Están disponibles en la tienda online de la firma por 140 euros, desde el número 35 hasta el 41. El envío es gratuito en un plazo de entre 4/7 días laborables. También podemos contratar el envío express en 1/2 días laborables por 18 euros.