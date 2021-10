Stradivarius tiene la sudadera oversize que todos quieren

En estos días de entretiempo otoñal, nada mejor que ponerte aquellas chaquetas y camisetas que te hacen sacar tu lado más comfy. Por esto Stradivarius tiene la sudadera oversize que todas queremos, porque queda holgada, estupendamente y la tienes en dos vistosos colores.

Las sudaderas sean con o sin cremallera, con o sin capucha, permiten ir más calentitas ahora y más adelante.

¿Cómo es la sudadera oversize de Stradivarius?

Hablamos de una sudadera amplia de cuello redondo y manga larga. Bajos acabados en rib y detalle de bordado. Su precio es 22.99 euros, y ahora te la envían gratis a la tienda más cercana para que la vayas a buscar sin problema.

Las tallas actuales son de la XS a la XL, y está en verde botella y marrón. Dos colores otoñales que van bien con todo lo que quieras ponerte.

Porque por un lado, va perfecta en casa cuando quieres estar muy cómoda, con pantalón ancho debajo; con leggings debajo gracias a su tamaño oversize y hasta con jeans.

El zapato ideal para llevar esta destacada sudadera son las deportivas en blanco, pero también pueden ser de diversos colores. Pero en la web de la tienda también está la opción de llevarla con falda y botas de caña alta.

Más sudaderas de Stradivarius

Si te gusta este estilo y necesitas más sudaderas para este otoño/invierno 2021, entonces hay muchas más y te van a encantar.

Es el caso de la sudadera oversize Hard Rock Café, es amplia de cuello redondo y manga larga. Bajos acabados en rib. Con detalle de estampación frontal, está disponible en varios colores. Su precio es de 25.99 euros.

En color blanco y en capucha, hay otra sudadera llevable que aporta este toque deportivo que necesitas de ahora en adelante en tus diversos looks.

Sus características son: con capucha y manga larga. Detalle de bolsillo delantero. Disponible en varios colores. Su composición es 74% algodón, 25% poliéster, 1% elastano, se puede lavar a máquina max. 30ºc. sin usar lejía / blanqueador, sin limpieza en seco y es mejor no usar secadora. Su precio es de 19.99 euros, y lo mejor es que la tienes en varios colores: crudo, marrón, azul celeste, negro y gris.

Es la mejor ocasión para hacerte con la prenda del momento. Que además está en diversos colores, estilos, tipos, y puedes comprar directamente online o bien, si lo prefieres, comprar e ir a la tienda a buscarla porque en muchas prendas este paso es ahora gratis.