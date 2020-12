Stradivarius aterriza en tu cocina con el kit para ser la mejor anfitriona en Navidad

La pandemia de coronavirus ha hecho que numerosos negocios se reinventen, amoldando sus productos a la particular e inesperada situación que todos estamos viviendo en los últimos meses. Inditex, el gigante de la industria de la moda por excelencia, no ha sido menos y poco a poco ha ido incluyendo todo tipo de artículos en muchas de sus firmas. Es el caso de Stradivarius, que en las últimas horas ha incluido en su catálogo algo que nada tiene que ver con los looks y complementos que hasta ahora vendía: un kit de cocina. Algo que para cualquier comprador habitual de las tiendas de Amancio Ortega sería normal ver en Zara Home y que, sin embargo, la tienda de hogar del gallego no tiene ni ha tenido antes.

Hace más de un año que esta hermana pequeña de Zara ya incluye pequeños objetos de decoración para el hogar. Joyeros, colecciones de papelería, cojines o neceseres ya eran productos habituales entre las estanterías de Stradivarius, que ahora exploran un nuevo negocio. Los primeros meses de confinamiento, coincidiendo con las medidas más duras y la obligación de permanecer en casa, se desató a nivel global una oleada de pasión por la cocina, concretamente por la repostería. Tanto es así que hubo semanas que productos básicos como la harina, la levadura o incluso las tabletas de chocolate escasearon en muchos supermercados españoles, y para quienes continúen practicando este hobby Stradivarius ha creado un kit perfecto.

Compuesto por un rodillo, cuatro moldes de silicona y tres cortadores metálicos, el conjunto de cocina tiene un precio de 12’99€. Una cantidad de lo más asequible que, unida a los tonos pastel de sus componentes hacen la oferta todavía más atractiva. Teniendo en cuenta que otro de los hobbies más habituales de los últimos meses ha sido la elaboración de decoraciones de cerámica y que tanto los cortadores como el rodillo son perfectamente válidos para ello, el kit resulta además versátil en su uso.

Como complemento perfecto, Stradivarius ha lanzado un precioso delantal. En amarillo y rosa pastel y con el mensaje ‘cómete el postre primero’ bordado en la pechera, la prenda cuenta con un cómodo bolsillo frontal. Con un precio de 7’99€ y unido al kit, se confirma como un regalo ideal y ‘lowcost’ para una Navidad de lo más particular.

Pero el de Stradivarius no ha sido el primer delantal de la temporada en llegar a tiendas de moda. La Vecina Rubia de la mano de ‘Women’Secret’ fue la primera en atreverse a incluir algo tan cotidiano y tradicionalmente alejado del estilo como un delantal en su colección cápsula para la mencionada firma de ropa. Fiel a su estilo, el mandil es color rosa estampado con corazones en un tono más clarito y con un mensaje tan divertido como lo es su creadora: “no hay nada que no mejore con croquetas”. Aunque el precio habitual es de 16.99€, actualmente se encuentra rebajado a 12.99€.

Con las fiestas a la vuelta de la esquina y las tiendas compitiendo por conseguir los productos, prendas y objetos más de tendencia, no solo parecen haber dado con el regalo perfecto para los más ‘foodies’ y cocinillas de la casa, sino que también han creado el capricho ideal que cualquier enamorado de la cocina puede autorregalarse a fin de protegerse de cualquier salpicadura y, además, cocinar sus platos favoritos con ganas y sentido del humor.