Springfield desata la locura con este vestido perfecto para ir a la playa o salir una noche de verano

Los vestidos en degradé son una de las principales opciones para aquellas mujeres que quieren lucirse en las fiestas primaverales. Ésta es una época de colores, y el vestido Avenue de High Spirits encarna perfectamente esa tendencia. Por esto Springfield desata la locura con este vestido perfecto.

Echando un vistazo al catálogo de las grandes firmas de moda, nos encontramos con esta alternativa ideal para días cálidos. Incorpora todas las características que cabría esperar en una prenda que puedes usar en la playa o en un salón cerrado.

Plagado de detalles atractivos

Este vestido destaca por diversos e interesantes elementos, como ese bonito diseño sin mangas con escote redondo rematado con un círculo en la parte delantera, aberturas y lazo en la espalda para que lo ajustes tanto como quieras.

A eso le sumamos las ondas en el cuello, las sisas, el bajo y el punto pointelle que le dan un toque único y muy distintivo. Mencionado esto, es imposible perder de vista los tonos degradados que van del azul claro al coral pasando por el amarillo.

Al realizar la compra, recuerda que debes elegir tu talla entre las tres posibles, la S, la M y la L, sin olvidar que viene con un lazo. También querrás saber que está confeccionado 100% en algodón de la mejor calidad del mercado, lo que le da un tacto agradable.

¿Cómo cuidar este producto?

High Spirits y Springfield aconsejan lavarlo a máquina a una temperatura no superior a los 30° C, en ciclos de centrifugado cortos. Además recomiendan la limpieza en seco con percloroetileno, un planchado medio y usar la secadora. Sugieren evitar blanquearlo.

Precio, envío y devoluciones

El coste de este artículo es de 69,99 euros, un precio que no está nada mal para lo que suelen costar los vestidos degradados.

Como todos los pedidos de más de 30 euros tienen envío gratuito, puedes escoger la forma en la que vas a recibir el tuyo. Normalmente tarda de 3 a 5 días laborables, ya sea que prefieras una tienda de Springfield o que llegue a tu domicilio.

Si no te sientes del todo satisfecha, o no has seleccionado bien la talla, dispones de hasta un mes para realizar la devolución.

En resumen, una apuesta que te hará sentir bella y llena de vida. Irradiarás luz y colores allí donde vayas. Te encantará de todas las maneras.