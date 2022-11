¿Un bálsamo que evita el picoteo entre horas? Ahora es posible gracias a ‘Siluete’

No cabe duda de que la cosmética ha evolucionado hasta el punto de llegar a rincones inimaginables para el ser humano. Si bien hace escasas semanas salía a la luz un “colorete mágico” transparente y capaz de adaptarse al tono de cada piel de la mejor de las maneras en función del pH, ahora Arquimea ha sacado a la luz Siluete, un bálsamo labial que promete ser la solución a los problemas de aquellas personas a las que les gusta mucho picar entre horas.

El cosmético en cuestión ayuda a quien lo lleva a no saltarse la dieta entre comida y comida a través de estímulos sensoriales como el gusto, el tacto y el olfato, los cuales impactan directamente en el temido hambre emocional. Para conseguirlo, este bálsamo cuenta con ingredientes de origen 100% natural a partir de extractos vegetales y aceites esenciales que ayudan a frenar las ganas de tomar snacks no saludables fuera de las cinco comidas diarias recomendadas por médicos y nutricionistas. Estos no son otros que el mentol, la pimienta de Sichuan, el aceite esencial de Eucalipto, Capsicum Frutescens y Spilantes Acmella; seis componentes que aportan frescor y una sensación agradable para quien se decide a probar este bálsamo innovador.

Cabe destacar que, estas son las funciones que llevaría a cabo Siluete en cada uno de los tres sentidos mencionados. En primer lugar, el fuerte olor a mentol actuaría como estímulo de distracción para el olfato; por otro lado, aunque no se ingiere, al estar en contacto con los labios, la combinación de ingredientes activos estimularán los quimiorreceptores del gusto; y por último, el aplicador con masajeador estimula la microcirculación de los labios, al mismo tiempo que aporta una agradable sensación para el tacto. Tres activos que demuestran que Siluete puede transportar a tus sentidos hacia un mundo lleno de sensaciones, huyendo así del hambre emocional y de las calorías vacías gracias a su estimulante con hormigueo y picor en los labios a partes iguales. Estas dos sensaciones ayudan a controlar el hambre no fisiológica para así reforzar la capacidad a la hora de resistir impulsos, como son las ganas de consumir snacks insanos entre horas para así conservar la voluntad de mantener una alimentación saludable.

No obstante, desde Aquimea quieren destacar que Siluete no es un inhibidor de apetito, ni mucho menos un sustitutivo de una alimentación variada y equilibrada. Simplemente se trata de un producto estimulante de aplicación tópica, inocuo y dosificable según se crea oportuno para apoyar así a la decisión consciente de comer mejor, haciendo de esta labor algo totalmente sencillo de la mano de productos totalmente naturales. Y es que, el equipo de Siluete apuesta por un estilo de vida saludable, motivo por el que quieren ayudar a todas las personas a reducir las ganas de picar entre horas ya sea por motivos de estrés, ansiedad o simplemente por hambre emocional.