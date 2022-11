Carmen Borrego, atendida de urgencia por los servicios médicos de Mediaset

No están siendo días fáciles para Carmen Borrego. Si bien era hace una semana cuando la colaboradora de Sálvame ofrecía una polémica entrevista en la que daba a conocer que se convertiría en abuela al estar su hijo José María esperando un bebé junto a Paola Olmedo, ahora todo apunta a que quizá esa decisión esté persiguiéndola de cara a las próximas semanas, provocando en ella una intranquilidad que logra traspasar pantallas.

En un primer momento, la hija de María Teresa Campos entonó el mea culpa al admitir que quizá se había equivocado al hacer pública la buena nueva de su hijo con su esposa. No obstante, ni ese perdón ha servido para que el tema se zanje en plató, razón por la que sigue siendo un asunto que está a la orden del día y que ha terminado sobrepasando a la protagonista en cuestión. Tanto es así, que en pleno directo de Sálvame, Carmen sufría un ataque de nervios por el que tenía que ser trasladada de inmediato al servicio médico de Mediaset, dejando así a sus compañeros totalmente preocupados por su estado de salud.

Dados los nervios que estaba comenzando a experimentar la hermana de Terelu Campos, los profesionales médicos pertinentes le han realizado un electrocardiograma que ha hecho sonar aún más si cabe las alarmas. Y es que, las pulsaciones de Carmen estaban completamente disparadas y los sanitarios han optado por recetarle una pastilla para calmarla y después volver a realizar esta prueba. Unos resultados que no han extrañado en absoluto a algunos colaboradores como Rafa Mora, que se ha intentado poner en la piel de la malagueña para comprender su dolor: “Es que no tiene una tarde fácil. Está entre la espada y la pared, entre su hijo y su sobrina”, apuntaba el estudiante de periodismo, haciendo referencia a las últimas palabras de Alejandra Rubio, en la que la joven critica duramente la actitud de su primo al haberse posicionado con su esposa y no con el resto del clan Campos: “Él no lo ha entendido. Hubiera sido tan fácil todo… Han pillado a tu mujer, haces unas declaraciones, todo aclarado. Le han tendido una trampa, pide perdón y se acaba. No entiendo la necesidad de hacerle esto a Carmen”, confesaba la influencer, visiblemente molesta con José María ante el daño que está causando todo el revuelo a su progenitora día tras día.

No obstante, unos minutos después, Borrego volvía a ocupar su puesto habitual en el programa de las tardes de Telecinco, dispuesta a seguir hablando del tema con mucha más tranquilidad que antes. De esta manera, la colaboradora ha admitido seguir manteniendo el contacto con su hijo pese a todo lo sucedido, aunque no con su nuera: “Yo no he hablado con mi nuera, pero sí he hablado con mi hijo. Hay cosas que no se deben hablar en caliente. Yo no estoy contando ningún cuento de hadas”, zanjaba, poniendo fin así también a algunas críticas por parte de sus compañeros, que no conseguían comprender cómo Carmen había realizado una exclusiva contando un asunto privado de la vida de su hijo cuando éste permanece completamente alejado del foco mediático.