Terelu Campos no ha querido faltar a la presentación del último libro de Chelo García Cortés, Sin etiquetas. A pesar de que se encuentra convaleciente, ya que tiene un esguince en uno de los pies, la colaboradora quería acompañar a su compañera y amiga en este importante momento. La hija de María Teresa Campos se ha mostrado muy atenta con las cámaras de la Agencia Gtres, a las que ha atendido amablemente y no ha dudado en contestar algunas preguntas sobre la protagonista de la jornada, así como del momento que ella misma está viviendo, en medio de la polémica que rodea a su hermana, Carmen Borrego.

“A Chelo la conozco desde hace muchísimos años. Me parece que Chelo es una persona íntegra, es una persona luchadora. Es una persona defensora de la libertad, es una persona formada y amante del trabajo que ha realizado en estos dos años”, ha dicho la colaboradora, que ha asegurado que no podía perderse este día. “Mira que vengo con el esguince, que estoy fatal, por eso me voy, que ya no puedo. Pero no podía hacerle esto a Chelo, primero porque yo me identifico con estas cosas”, se ha sincerado la colaboradora.

«He recibido el libro a mediodía, a las dos de la tarde. Me he leído algo más de 70 páginas. He llorado, que no os podéis imaginar. Primero, me he visto reflejada en algunas cosas, sabéis que mi padre se suicidó también, pero oigo a Chelo contármelo. Es lo bueno del libro. Lo estaba diciendo ahora ella en la presentación, la oigo. La oigo narrármelo, siento su sufrimiento. Hay cosas que dice tan reales. Hemos creído siempre que las abuelas tenían que ser buenas, pues no, hay abuelas malas. Y yo tuve una abuela buena y una mala, y la describe perfectamente. Cómo esa niña con once años había perdido a su madre de esa manera. Yo empatizo con ella. Me tengo que terminar el libro», ha dicho la presentadora visiblemente emocionada.

Sobre lo que no ha querido pronunciarse es sobre la polémica que rodea a su hermana, Carmen Borrego: “Ayer hablé todo lo que tenía que hablar”, ha dicho. Este miércoles, la hija menor de María Teresa Campos se convirtió este miércoles en la protagonista de la tarde en el programa Sálvame, tras su entrevista en la revista Lecturas. La colaboradora recibió muchas críticas de sus compañeros, que la acusaron de tener un doble discurso. Ante esta situación Terelu Campos no dudó en salir en defensa de su hermana y llamó al programa muy molesta: «¿Era necesario decirle lo último que acabas de decir de esta manera? ¿De verdad, Kiko? Me ha herido hasta a mí. Hay cosas que puedo entender perfectamente, hay cosas que pueden parecer incomprensibles. Estoy hasta temblando», dijo la hija mayor de María Teresa Campos.