El shopper de rafia de Lefties que más usan las italianas en sus vacaciones

En cuestión de bolsos, hay cantidad de tamaños y todos se llevan para infinidad de ocasiones. entre ellos, el shopper de rafia de Lefties que es ideal para ir a la playa o a la piscina.

De diferentes tamaños y materiales, seguro que hay un accesorio para ti con el fin de ir de un lugar a otro con todas las cosas que necesitas en cada momento.

El shopper de rafia de Lefties

Desprende días veraniegos donde poder llevarlo a todos lados. Es la bolsa de rafia estilo shopper con asa. Sus medidas son: Largo x ancho x profundidad: 36 cm x 39,5 cm x 16,5 cm. Mientras que la longitud del asa es de 52 cm.

Es el bolso ideal para llevar a la playa o bien a la piscina porque caben aquellas cosas que necesitas como la toalla , el traje de baño, las gafas de sol y la crema solar. Si bien es también aquella bolsa que todas queremos para ir de compras y hasta en aquella fiesta especial donde vas con el vestido que más quieres.

Dónde lo compramos

La bolsa está en la web de Lefties y su precio es de 22,99 euros, en talla única. De manera que ya puedes comprar este bolso shopper desde la web directamente. Con ello ganas en calidad, facilidad y comodidad.

Pues cuando compramos en Lefties no debemos desplazarnos y es del todo seguro. Por esto no solamente hacemos la compra de este shopper si no también de otros accesorios y prendas que aporta para este verano.

Por ejemplo, y para combinar con el bolso, está la bandana estampada a un precio de 3,99 euros; los bikinis de varios colores que se pueden combinar tanto la parte de arriba como la braguita, también el short falda tan estilosos en diferentes colores a un precio de 12,99 euros, además de las sandalias anchas y de goma para la playa que están a un precio de 9,99 euros, el vestido de tirantes cruzado que también está en diferentes colores a 9,99 euros.

Si lo prefieres otra opción es ir directamente a la tienda donde también encontrarás estas prendas y complementos, esto si estás cerca de una tienda Lefties. Si no, hacerlo online es siempre una garantía de calidad para comprar de una forma más rápida todo aquello que quieras, y al mejor precio. Lefties ofrece siempre variedad y en este verano no iba a ser diferente.