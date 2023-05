Sfera se moderniza y saca la a la venta la prenda que todas necesitan en verano

Sfera siempre ha caracterizado por ser una marca de estilo clásico, pero esta temporada se ha modernizado y nos está sorprendiendo con prendas como este top de ganchillo multicolor que no puede ser más bonito para lo meses de buen tiempo.

El top de ganchillo de Sfera

Confeccionado en 55% acrílico y 45% algodón, el ganchillo es el tejido tendencia de la temporada. Un año más, vuelve a convertirse en protagonista de las colecciones y solo hace falta mirar a las novedades de las marcas para darse cuenta. Las prendas de ganchillo son un básico imprescindible en el fondo de armario de cualquier mujer.

La fiebre por los tejidos artesanales parece no tener fin y esta temporada podemos verlo en todo tipo de prendas y complementos. El ganchillo se reinventa sin parar y ahora se ha puesto de moda de una manera muy concreta: en forma de top. Es ideal para no pasar calor y conseguir ese look boho que tanto estamos viendo en Instagram.

Por ejemplo, el nuevo top de ganchillo de Sfera queda genial con shorts blancos y sandalias romanas altas para un look veraniego de lo más chic. También puedes elegir un pantalón vaquero y unas alpargatas con cuña. Jugando con los colores de la prenda escoger con qué combinarla es muy fácil.

Tanto el rosa como el naranja son dos de los colores que más se llevan. Seguro que en la primavera y el verano encuentras multitud de ocasiones para ponerte este top porque cumple todos los requisitos para convertirse en tu prenda favorita: es cómodo, fresquito, estiloso y fácil de combinar.

Para ir a la playa, queda genial con una falda estilo pareo y unas sandalias planas con tira de dedo. Y no te olvides del bolso capazo para llevar todas las cosas, el gorro y, por supuesto, las gafas de sol. El tejido denim está más de moda que nunca, así que para salir a pasear y a tomar algo, puedes animarte con una falda vaquera de largo midi y unas sandalias con cuña.

Sfera tiene una de las colecciones más bonitas que hemos visto en mucho tiempo y este top de ganchillo es una de las prendas estrella. Si quieres que pase a formar parte de tu fondo de armario, está disponible en la tienda online por 17,99 euros, desde la talla S hasta al L. En la web hay una guía de tallas muy completa.