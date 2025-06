Sassa de Osma, escapada a Chinchón con el conjunto más versátil de su armario

Sassa de Osma ha aprovechado los días de calor para hacer una escapada a uno de los pueblos más bonitos de Madrid, Chinchón. Mientras que su suegro, Ernesto de Hannover, continúa ingresado en un hospital madrileño, la esposa del príncipe Christian ha compartido en su perfil oficial unas fotografías de esta escapada. No se sabe exactamente cuándo estuvo la princesa en la localidad madrileña, pero ella ha publicado las imágenes tras el fin de semana.

En una de las fotografías que la esposa del príncipe Christian ha publicado se la puede ver derrochando elegancia con un look inspirador y muy original. Para esta escapada, Sassa de Osma ha optado por un bonito conjunto compuesto por una falda larga ligeramente evasé y blusa con lazada en la zona del cuello y las mangas, estampado en rayas verticales de color negro. Se trata de una combinación de la firma Baymo, cuyo precio es de 125 euros la falda y 89 la blusa. Se puede adquirir a través de la página web de la marca. Un conjunto perfecto para cualquier fondo de armario, ya que ofrece multitud de posibilidades a la hora de crear looks.

Sassa de Osma en Chinchón. (Foto: redes sociales)

La princesa ha completado el estilismo con accesorios en color negro. En concreto, Sassa de Osma ha llevado unas merceditas planas de Flabelus, así como un precioso bolso bandolera de Dior, con logos estampados. La elección de los complementos no es casual, dado que la esposa de Christian de Hannover es embajadora de la firma Dior en nuestro país, de hecho, ha sido la primera de la marca en España.

El estilismo elegido por la princesa para esta escapada se sale de lo común y es fiel reflejo de su sentido y gusto por la moda. Además de contar con su propia marca de bolsos (Moi&Sass), que apuesta por el minimalismo y la funcionalidad con una filosofía enfocada en la sostenibilidad y la artesanía tradicional, la nuera de Ernesto de Hannover se ha convertido en icono de estilo tanto dentro como fuera de España, donde reside con su familia. Sus estilismos guardan similitudes con los de algunas influencers como María de la Orden o Blanca Miró entre otras.

Alessandra ‘Sassa’ de Osma en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que Sassa de Osma visita Chinchón, sino que es una localidad que ya conoce. Por ejemplo, en mayo del pasado año estuvo con su marido y sus hijos de visita privada, en la que fueron captados por los fotógrafos disfrutando de una entrañable jornada familiar.

La situación de Ernesto de Hannover

De momento no se tienen nuevos detalles sobre el estado de Ernesto de Hannover, que tuvo que ser ingresado de nuevo la pasada semana en el hospital Ruber Internacional de Madrid. En los últimos meses la salud del todavía marido de la princesa Carolina de Mónaco se ha resentido, de hecho, estuvo ya ingresado durante dos semanas el pasado mes de abril. Según algunas fuentes, tanto sus dos ex parejas (Carolina y Chantal Hochuli), como sus hijos Ernesto y Alexandra (con los que no tiene relación), están informados de su situación.

Su hijo menor, Christian, y su pareja actual, Claudia Stilianopoulus, están muy pendientes de la evolución de Ernesto y no se han separado de su lado en sus últimos ingresos.