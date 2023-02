Sandra Barneda reaparece en ‘La Isla de las Tentaciones’ con el corsé que enamoraría a Doña Letizia

Fue el pasado lunes, 23 de enero, cuando la sexta temporada de La Isla de las Tentaciones se estrenó por todo lo alto en pleno prime time de Telecinco. El formato en el que cinco parejas se ponen a prueba en una isla paradisíaca rodeados de solteros y solteras sigue siendo uno de los más populares de la cadena de Fuencarral no solo por su contenido, sino también por la presencia de una de las figuras más queridas del ámbito televisivo. Esta no es otra que Sandra Barneda, que por sus gestos, su sinceridad y su espontaneidad ha conseguido ganarse a una audiencia bastante exigente para la que la ex de Nagore Robles se ha convertido en una pieza clave del programa en cuestión.

Cada vez son más las personas que se suman a la amplia lista de seguidores con la que cuenta la catalana, razón por la que sus estilismos son igual o más comentados que los de las protagonistas del espacio televisivo grabado en República Dominicana. Es por ello que, con motivo del inicio de una nueva temporada repleta de momentazos, Sandra no quiso dejar pasar la oportunidad de hacer uso de uno de sus looks más elegantes hasta la fecha, el cual podría haber encandilado hasta a la mismísima Reina Letizia.

Este no es otro que un corsé de crepé y tafeta negros con flores XL bordadas superpuestas y cola lateral, perteneciente a la firma gallega Boüret y que está disponible en su página web por un precio de 250 euros y un tallaje que va desde la 34 hasta la 42. Una muy buena opción para un evento elegante y especial que es perfectamente combinable tanto con un short negro como lo hizo la presentadora, como con un pantalón largo de pernera ancha o más estrecha, o incluso una falda si se prefiere. Sin duda alguna, son muchas las posibilidades que ofrece este top que ya promete ser un éxito en ventas tanto por su calidad como por su forma creativa, motivo por el que la maestra de ceremonias lo ha utilizado en una de sus jornadas anuales más importantes a nivel profesional.

No obstante, cabe destacar que no es la primera famosa que hace uso de una prenda de esta marca fundada en A Coruña por la diseñadora Vanessa Datorre. Fue durante su reaparición en los Premios Fundación Princesa de Gerona cuando nada más y nada menos que la Reina Letizia se enfundó en un elegante vestido midi en color azul noche con escote asimétrico y detalle joya basado en un cordón de strass de la firma, el cual de inmediato se convirtió en uno de sus diseños más acertados del 2022 y que unos días más tarde clonó Mar Flores para colaborar en Y ahora Sonsoles, en Antena 3, aunque en esa ocasión apostó por la tonalidad marsala de manga larga.