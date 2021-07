Si has esperado hasta ahora para darte algún capricho en las rebajas, ¡estas de suerte! En las segundas rebajas de El Corte Inglés hemos fichado algunas sandalias a mitad de precio que son estupendas para todo tipo de looks y de ocasiones.

Esta temporada las sandalias de yute se llevan muchísimo, aunque la mayoría son en versión cuña o plataforma. ¿Por qué no marcar la diferencia con estas sandalias de tacón en color natural? Son de la marca ‘Fórmula Joven’ y tienen tacón alto, de 12 centímetros de altura, y plataforma. Unas sandalias maravillosas para esas ocasiones especiales que requieren de un look más arreglado y no te apetece renunciar a la comodidad. ¡Ahora están al 52% de descuento! Antes valían 49,99 euros y ahora 23,99 euros.

Si estás buscando unas sandalias elegantes, cómodas y que estén bien de precio, estas son perfectas para ti. De la marca ‘Zendra Basic’, están confeccionadasen piel vacuna y tienen detalle de tres tiras delanteras. Lo más característico es el tacón imitación madera, que les da a las sandalias un aire de lo más especial. Puedes combinarlas con una falda midi acampanada y un top, con un mono nude… Lo mejor de todo es el precio porque antes valían 69,99 euros y ahora 39,16 euros gracias al 44% de descuento.

Las mules son tendencia este verano, y ahora tienes la oportunidad de tener unos en tu fondo de armario con un 40% de descuento. Confeccionados en cuero y en color topo, tienen punta cuadrada y tacón forrado tipo bloque de 6 centímetros de altura. Unas sandalias de las segundas rebajas de El Corte Inglés a las que seguro sacas mucho partido porque son muy fáciles de combinar.

Y, por último, unas sandalias planas de piel en color naranja. Con puntera cuadrada y tacón plano de 0,3 centímetros de altura, son ideales para darle un toque de color a cualquier look de verano. Son muy cómodas, perfectas para el día a día, y puedes llevarlas con un mono corto o con un conjunto de top y falda, por ejemplo. Ahora están rebajadas un 40%, por 23,99 euros en lugar de 39,99 euros.

Si te han gustado algunas de las sandalias, de todas ellas quedan todavía muchos números disponibles, así que ahora es el mejor momento para hacerte con ellas.