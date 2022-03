Las sandalias de Lefties por menos de 6 euros que van a volar en sus 3 colores

Es tiempo de adquirir las sandalias que te pondrás este verano. Para la playa, piscina, estar por casa o bien para llevar con unos jeans. Sí, son las sandalias de Lefties por menos de 6 euros.

Es un tipo de sandalia minimal que puedes adquirir en tres colores diferentes. Y no sabrás cuál llevarte porque todo son fantásticos.

Así son las sandalias de Lefties por menos de 6 euros

Entre sus señas es de destacar que son de mujer, que están en varios colores, y presentan tira ancha parte delantera. A su vez, lleva suela a contraste.

En tres colores distintos

En un alegre color turquesa, es la sandalia ideal para las tardes veraniegas. Con jeans, camisetas, tops, bolso turquesa a juego y más. y si vas a un evento, entonces te las pones por su enorme comodidad enfrascada en un vestido negro.

En color lila es super especial. Porque ofrece cantidad de combinaciones. Con top lila encima, con shorts, vestidos blancos y negros, pantalones beige y hasta para ir a terrazas a cenar. Mientras que el color rojo sienta fenomenal especialmente cuando nos bronceados. A partir de ahora te mirarán los pies sea con sea con lo que las lleves.

De qué está confeccionada

En Lefties explican que las sandalias están confeccionadas en 100% poliéster, 100% poliuretano, 100% caucho termoplástico, 56% poliuretano, 44% poliéster. En sus cuidados, aconsejan no sumergir en agua, limpiar con paño húmedo o bien con cepillo suave o esponja dura.

En ante o nobuck entonces debe protegerse con sprays tratantes o repelentes de polvo.

Cómo comprar estas sandalias

Tales modelos están disponibles en la web de Lefties, que aporta cantidad de prendas al mejor precio siempre. En este caso, son realmente asequibles porque cuestan 5,99 euros, un precio perfecto que te permite no solo comprar un par si no más de uno para que puedas ir combinando con todos tus mejores looks.

Las tallas son de 35 a 41 para elegir la que quieras y tu talla. Las tienes ahora en la web de Lefties pero no estarán durante tanto tiempo puesto que su precio es del todo atractivo y cuando las tallas se acaban mucho antes. Si te das un repaso en la web verás muchas sandalias, como las blancas con hebilla a 7,99 euros; minimal en blanco de 7,99 euros; sandalia cruzada de 15,99 euros o la sandalia plana trenzada a 12,99 euros.

Además en la web tienes variedad de prendas y otros accesorios para que las sandalias luzcan todavía más.