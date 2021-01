Puede que no lo parezca dada la triste situación actual que vivimos por culpa de la pandemia, pero San Valentín está a la vuelta de la esquina. El próximo 14 de febrero, miles de enamorados disfrutarán de un día especial y lleno de emotividad. Y sí, también de regalos. Para que no nos pille el toro, y porque ya sabemos que las prisas no son buenas consejeras, hemos empezado ya a peinar el mercado online con algunas de las propuestas más interesantes para regalar a tu pareja y dejarla con la boca abierta.

Una de ellas lleva la firma de una de las firmas referencia en belleza:

Lancôme. La casa de perfumes y cosméticos de lujo francesa ha creado para la ocasión un producto que nos ha encantado. Se trata de un calendario de adviento (como los de Navidad) que ha llamado Love Calendar de LaNuitTrésor. La idea parte de crear un cofre con 14 productos (por el 14-F) de la firma entre los que destacan perfumes, maquillaje o bálsamos. Podemos encontrar artículos tales como la crema Génefique Youth Act, el suero facial Génefique, la crema Rénergie Multi-Lift, el lápiz delineador de ojos Khol Eye Pen mini 27 noir, la máscara de pestañas Hypnose o el perfume La Nuit Trésor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lancôme Official (@lancomeofficial)

La primera impresión siempre cuenta mucho y en esta ocasión no puede ser mejor. El calendario de adviento viene cubierto con un encaje negro ‘high couture’ que le dota de una elegancia fantástica para la afortunada que reciba el regalo.

Esta maravilla de Lancôme se puede comprar desde ya en su web oficial al precio de 80 euros. La casa gala lo define así en su descripción de producto: «El primer Calendario de amor de La Nuit Trésor es el mejor regalo de San Valentín para ella, vestido con un encaje de alta costura, elaborado exclusivamente por Maison Sophie Hallette. Maison Sophie Hallette, ha creado un precioso velo para adornar el exclusivo Calendario de Amor de Lancôme. Después de revelar todas sus sorpresas de belleza, el Calendario del Amor se convierte en un regalo en sí mismo y se convierte en un elegante joyero Lancôme negro y rosa».

No nos cabe la menor duda de que con este calendario de adviento enamorarás más aún a tu pareja. La presentación, el contenido, la esencia… todo es perfecto para este día de San Valentín que se avecina.

Lancôme lleva marcando la pauta décadas en el terreno del perfume y los cosméticos. Se fundó en 1935 en París, en una época de plena crisis bursátil y social. Fue Guillaume d’Ornano y su socio comercial Armand Petitjean quienes dieron forma a esta marca que hoy en día es referencia en el sector y filial de L’Oreal. Primero comenzaron lanzando fragancias para las damas francesas y después se introdujeron en el terreno de la piel, hasta convertirse hoy en día en uno de los referentes de cosmética de lujo.