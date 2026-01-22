A estas alturas nadie duda de que Carlota Casiraghi es un icono de estilo internacional. Aunque su hermana pequeña, la princesa Alexandra, sigue sus pasos muy de cerca y ya muchos la consideran un ejemplo a imitar, lo cierto es que la hija mayor de la princesa Carolina de Mónaco es la que mejor representa la elegancia atemporal que siempre ha caracterizado a su madre.

Musa e imagen de Chanel, Carlota Casiraghi destaca por su capacidad para brillar con luz propia en la alfombra roja, en citas institucionales del Principado -a pesar de que no tiene título de princesa ni ejerce ningún tipo de papel oficial-, y también en sus salidas privadas. La sobrina de Alberto de Mónaco posee una elegancia innata que traspasa fronteras y que acapara titulares en todo el mundo.

Carlota Casiraghi en un acto en París. (Foto: Gtres).

Cuando la vemos en cualquier paseo por las calles de Mónaco o de París, sus looks rebosan esa elegancia efortless que tan difícil es de conseguir. Es una auténtica maestra combinando prendas de precio elevado con otras más asequibles, a lo que hay que añadir su belleza natural, con una piel radiante y un cabello ligeramente despeinado que le aporta un toque chic tan típicamente francés.

De Chanel al low cost

A pesar de que en la mayoría de actos a los que acude lo hace vestida con prendas de Chanel, no siempre recurre a la marca, sobre todo, cuando los focos no están tan pendientes de sus estilismos. Hace unos días, Carlota Casiraghi presentó oficialmente su nuevo libro, La grieta -La félure-. Se trata del primer texto que la hija de la princesa de Hannover escribe en solitario, tras su colaboración en Archipiélago de pasiones junto a Robert Maggiore.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AGENCE ALINA GURDIEL & ASSOCIÉS (@alinagurdiel)

Muy sonriente e ilusionada, la sobrina del príncipe Alberto posó en unas fotografías distribuidas para la editorial, en las que se la veía firmando algunos ejemplares.

Para esta jornada, Carlota Casiraghi no recurrió a un estilismo de Chanel, sino que sorprendió con un conjunto de básicos mucho más asequible. La hija de Carolina de Mónaco eligió un pantalón vaquero, unos botines de tacón cuadrado y una blusa en tono mostaza con rayas verticales negras. Esta prenda ha sido la que más ha llamado la atención y la que se ha convertido en la gran protagonista del look de Casiraghi.

Carlota Casiraghi en un acto vestida de largo. (Foto: Gtres).

La blusa en cuestión pertenece a una conocida tienda francesa que destaca por sus precios asequibles. Es una camisa de Monoprix, cuyo precio apenas supera los 35 euros. Una prenda al alcance de cualquiera y que constituye un perfecto fondo de armario, ya que ofrece multitud de opciones para combinarla. En el caso de Carlota Casiraghi lo ha hecho con un clásico pantalón vaquero, pero también se puede llevar con pantalones más de vestir, faldas midi o cortas o incluso bermudas o pantalones cortos de cara a la temporada de verano.