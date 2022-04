Rocío Osorno lleva el look para ser la invitada perfecta y sabemos de dónde es

Rocío Osorno se ha convertido en una de las influencers de moda descubriendo a sus seguidores prendas como las de este look para ser la invitada perfecta. Lo mejor de este último look de Rocío Osorno es que lo firma una de las marcas nacionales que está llegando más lejos, Coosy. La firma gallega se ha hecho un hueco en el mercado, las influencers y expertas en moda no dudan en apostar por prenda de calidad diseñadas y hechas en España como las que lleva Rocío Osorno.

Este es el look de invitada perfecta de Rocío Osorno

El look de invitada perfecto no tiene porque estar reñido con la comodidad. En las bodas, bautizos y comuniones de este 2022 necesitamos recuperar el tiempo perdido. Bailar hasta el amanecer, volver a vivir las celebraciones sin mirar el reloj o reprimir abrazos y besos, las sonrisas vuelven a brillar y lo hacen por todo lo alto, este vestido es toda una declaración de intenciones.

La marca Coosy ha conquistado a las expertas en moda, influencers y famosas de nuestro país. No podemos dejar de encontrar en su página web auténticas obras de arte como este increíble vestido que parece sacado de una colección de Valentino. Puro diseño, pero con firma española y elaboración nacional.

El amarillo es un color que o te encantará o lo odiarás. Es el momento de arriesgarse, de dejar volar nuestras ganas de brillar, optar por un color de este tipo es esencial si queremos destacar. La primavera o el verano invitan a que usemos colores un poco más llamativos como este amarillo.

Un diseño fluido es la mejor opción para todo tipo de tallas. Si queremos esconder algunos kilos de más, después de un embarazo o no queremos o podemos iniciar tan pronto la operación bikini, nada mejor que este tipo de prenda. Esconderemos tripa y luciremos vestidazo con unos detalles de excepción.

El escote asimétrico y los volantes hacen de este vestido en una de las mejores opciones para disfrutar de un día de lo más especial. Optaremos por una prenda que enmarcará nuestro cuerpo y lo hará brillar. Este diseño español es obra de la marca Coosy experta en esa inspiración clásica de pasarela que es capaz de llegar a todas las casas.

El precio de 179 euros convierte este vestido que ha llevado de forma magistral Rocío Osorno en la mejor opción para cualquier evento. Está disponible desde la talla XS hasta la XXL, no puedes quedarte sin este look de invitada perfecto con sello español.