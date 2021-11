Rocío Osorno deslumbra con el vestido de Zara que arrasará en todas las fiestas y que ha provocado una avalancha de comentarios en redes sociales. Un bonito vestido que seguro que ya se ha convertido en el top ventas de la firma de Inditex de cara a la próxima Navidad.

Si estás buscando un modelo de vestido de fiesta que sea apropiado para llevar en la próxima celebración de la Nochebuena y sobre todo para Nochevieja, no hace falta que busques más. En Zara venden el modelo perfecto que incluso la famosa influencer y diseñadora Rocío Osorno ha destacado en redes sociales. Un modelo que es además bastante económico por lo que comienza a agotarse en muchas tiendas de Zara.

El vestido en cuestión ha sido visto en la cuenta de Instagram de Rocío Osorno, donde ha ido mostrando algunos de los vestidos más inspiradores de Zara para esta Navidad y sin duda alguna, el mejor de todos es el vestido con flecos en color azul.

Un diseño espectacular que recuerda mucho a los vestidos de estilo «años 20» que suelen verse mucho en la Nochevieja. Su color azul eléctrico hace que tenga una luz propia de modo que si es tu elección para despedir el 2021, seguro que vas a acaparar todas las miradas.

Elaborado en poliéster 100%, destaca por ser un modelo mini, que tiene dos tirantes finos pero como decimos, si por algo llama la atención son por sus flecos. Cuando camines, cuando bailes o sencillamente cuando «quieras ponerlos a prueba» comprobarás como al moverse parece que emitan un brillo especial. Lástima que en las imágenes que te mostramos no se aprecie realmente, pero si lo ves en directo cuando vayas a comprarlo comprobarás como es realmente algo espectacular, por lo que no nos extraña que Osorno lo haya elegido como uno de sus tres looks de fiesta de Zara imprescindibles.

Su precio es de 39.95 euros y lo podéis comprar en las tallas de la XS a la XL, pero si queréis comprobar cuáles son los otros dos vestidos de fiesta de Zara que ha elegido Osorno, puedes verlos en su publicación, con el modelo de flecos, el modelo plateado con diseño mini y también otro de los vestidos «must» en cada Navidad, el diseño mini con brillantes lentejuelas.