Rocío Osorno acierta de pleno con este look de Zara para las noches que prometen

Rocío Osorno triunfa por todo lo alto con un look de Zara para las noches que prometen este verano, parece sacado de una pasarela, pero vale poco más de 20 euros las dos piezas. Si aún no has estado en las rebajas de Zara, ha llegado el momento de que te des una vuelta por ellas. Llega el momento del año en el que necesitas empezar a crear un fondo de armario para triunfar en cualquier ocasión. Toma nota de estas dos piezas de 9,99 y 15,99 euros, juntas y separadas son una auténtica maravilla de estas rebajas de Zara

Zara tiene el look de Rocío Osorno para las noches que prometen rebajado

View this post on Instagram A post shared by Rocío Osorno (@rocio0sorno)

Las redes sociales nos permiten seguir a influencers como Rocío Osorno, una experta en moda que nos descubre prendas increíbles en cada uno de sus looks. No es necesario tener una gran cuenta corriente para conseguir un estilismo de 10, solo necesitamos buscar las mejores prendas de cada colección low cost relajadísimas.

La influencer Rocío Osorno es una de las especialistas que han descubierto oro en Zara. Prendas que parecen que han bajado de la pasarela. Auténticas obras maestras que llegan a nuestra casa para ofrecernos lo mejor, en primera persona. Un buen básico que no debe faltar en tu casa, el conjunto para triunfar una noche de verano.

El top es una de esas prendas estructuradas que podría haber creado un diseñador de la gran Manzana. Tipo crop con volumen y en un precioso color blanco, es una prenda en 3D que le aporta movimiento al cuerpo y resaltará nuestro moreno esta temporada de sol y playa que estamos iniciando.

Esta primera pieza se vendía por 35,99 euros y ahora está rebajada en un 70%, nos costará solo 9,99 euros. Una buena opción para combinar con la falda del conjunto. Unos vaqueros o unos pantalones de vestir que impresionen para una noche o día especial que tengamos en el calendario.

La falda mini con volumen que va a juego con el top tiene un precio de poco más de 15 euros estas rebajas. Teniendo en cuenta que costaba 29,99 euros. Nos llevamos un saldo de ropa con mucho estilo. Combinada con un top liso en cualquier color y una blazer, podemos estar listas para triunfar en cualquier lugar.

Atrévete con estas dos prendas, al más puro estilo Rocío Osorno, unos pendientes bonitos y poco más necesita este conjunto rebajado para convertirnos en la reina de la fiesta.