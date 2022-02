Regalos originales con los que triunfarás este San Valentín

El día de San Valentín está ya a la vuelta de la esquina y es un momento perfecto para demostrar el amor y cariño que tenemos hacia nuestros seres queridos con algún detalle especial. No es necesario que le regalemos solo a nuestra pareja, ya que hay muchas maneras de entender el amor, de la misma manera que tampoco hace falta hacer grandes dispendios, sino que en muchas ocasiones, un simple detalle significa mucho más que un gran regalo.

Con la vista puesta en esta jornada tan especial, desde Look queremos proponer una serie de regalos que son perfectos para sorprender a nuestros seres queridos con motivo del Día de los enamorados. Regalos para todos los gustos con los que triunfaremos seguro. No te los pierdas.

Díselo con flores: Colvin ha presentado la campaña ‘Infieles a San Valentín’, donde propone la idea de no reservar las flores y plantas para días concretos, sino recurrir a ellas todo el año. Una iniciativa que busca reivindicar que los verdaderos amantes celebran el amor cualquier día del año y no solo el 14 de febrero. Flores y plantas de tonalidades vivas, mil texturas y un significado único, que serán el regalo más fresco, cool y vibrante para regalar a tu madre, tus amigos o para ti mismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Colvin España🌹🌷🌻 (@thecolvinco)

Chocolate, todo un acierto: Para los más golosos. Al igual que las flores, el chocolate suele ser uno de los regalos más habituales en estas fechas especiales. Desde Pacari proponen unas especialidades perfectas para celebrar el amor. La marca elabora chocolates orgánicos, biodinámicos y con alto porcentaje de cacao, que están comprometidos con el medioambiente y con la salud de sus consumidores y promueven el comercio justo. Además, desde sus inicios, la marca ecuatoriana innova constantemente para ofrecer nuevos ingredientes y sabores, como pueden ser la sal de Cuzco, el maracuyá y, también, la rosa andina para que los enamorados del chocolate puedan celebrar, el próximo 14 de febrero el día de San Valentín.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pacari Chocolate España (@pacari.es)

Moda: un bolso rojo, perfecto para dar un toque romántico a cualquier look. Sea en San Valentín o en cualquier época del año, un bolso rojo no puede faltar en tu armario. Firmas ‘made in Spain’ como Sur Sac, Box San Sebastián o Mona Moon.

En esta misma línea, la colección de San Valentín de Zara es ideal para aquellas que encuentran en el color rojo su tono fetiche. Prendas satinadas de un color vibrante que además de proporcionarte el look perfecto en San Valentín, podrás utilizar el resto del año.

Una joya para el recuerdo: Eleonor de Casanovas tiene la colección ideal para quienes prefieran regalar joyas. Una combinación de perlas y corazones que, lejos de ser clásica, propone modelos innovadores en los que las perlas naturales de agua dulce se mezclan con corazones de nácar al tono, con corazones de colores vibrantes y con charms de corazones dorados de tamaño XL.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eleonor de Casanovas Jewelry (@eleonordecasanovas)

Para los más originales, Cameo es la opción perfecta. ¿Quién no ha soñado con tener un autógrafo personalizado de un famoso? Si es en forma de vídeo mucho mejor. Esta empresa apuesta precisamente por esto: vídeos personalizados en los que diferentes personalidades destacadas. Cameo es la única plataforma con un catálogo de más 50 mil talentos nacionales e internacionales dispuestos a hacer felices a sus fans en todo el mundo. Un consejo, una broma, una felicitación de cumpleaños, un mensaje de ánimo en un día triste…Desde músicos y atletas, pasando por humoristas, políticos o personajes protagonistas de memes. La plataforma da acceso a una gran variedad de perfiles de sectores y niveles muy distintos con precios que oscilan entre los 5 euros de personajes menos conocidos hasta los varios miles euros de figuras como Mike Tyson (17.800€) o Steve Wosniak (445€), pasando por los 85€ de Chenoa o Alaska o los 267€ de Pau Gasol.

Una escapada: uno de los regalos estrella de San Valentín suelen ser los viajes, sobre todo ahora que las restricciones se han relajado un poco. Si buscas una escapada original pero sin irte demasiado lejos, Park Piolets, en Andorra, te ofrece un entorno ideal para disfrutar de este día. El hotel dispone de todo tipo de servicios con los que vivir una experiencia completa en pareja está a un solo paso. También es buena idea un desayuno o un brunch a domicilio, como los que ofrece Matías, buenos días.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Park Piolets MountainHotel&Spa (@parkpiolets)

Los regalos relacionados con el ámbito de la belleza siempre son un acierto, no solo en San Valentín. Por ejemplo, AVON ha presentado su nueva máscara de pestañas Legendary Lengths, que aumenta hasta un 50% la longitud de las pestañas y triplica su volumen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Avon España (@avonspain)

Kneipp propone dos productos de su gama de autocuidado y relajación. Se trata del gel de ducha Soft Skin, que proporciona una hidratación extrema durante el lavado, y la loción ligera, con aceite de almendras y rápida absorción.

El cuidado de la piel del rostro es una de las grandes preocupaciones de muchas personas. Por eso, aprovechar este día para hacer un regalo respecto a este tema, siempre es una buena idea. Son numerosas las líneas nuevas de cuidado que se adaptan a las necesidades de todas las pieles. Por ejemplo la firma especializada en aloe vera Atlantia, propone dos packs diferentes para este día, uno para hombre y otro para mujer, para que sorprendas a tus seres queridos.

Mádara presenta dos lotes especiales con los que triunfar seguro y acercar de forma original la vegetación nórdica a los amantes del beauty. Por otra parte, Singuladerm, marca cosmética de alta precisión, eficacia y calidad gracias a sus innovadores principios activos, presenta la “pareja perfecta” para regalar o autoregalarse este San Valentín: XPERT S.O.S. + XPERT Collageneur.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Singuladerm (@singuladerm)

Para los amantes de la aromaterapia, Young Living también tiene una propuesta con la que te conquistará en San Valentín. El conjunto Sweet Aroma, con un difusor con diez opciones lumínicas que se adaptan a cualquier ambiente da el toque perfecto a tu hogar. Con él vienen diferentes aceites, para todos los gustos: Peppermint, Lemon, Thieves o Lavender.