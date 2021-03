Un año después de habernos convertido en improvisados cocineros y sobre todo, en expertos en repostería, seguimos teniendo el recetario al alcance de la mano gracias, no solo a las bloggeras expertas en gastronomía y cocina de aprovechamiento, sino también a los supermercados que miman al cliente hasta el punto de facilitarle distintas recetas con sus propios productos. Un recetario fácil, sano y y low cost es el que ofrece Lidl en su página web.

Si eres un apasionado de la cocina, estás hecho todo un masterchef o si no te atreves a ponerte el mandil porque no eres capaz de ir más allá de cocer pasta, Lidl te facilita tu estancia en la cocina hasta el punto de que puedes encontrar infinitas recetas, menús completos, platos del mundo, para niños o incluso por ingredientes. Una clasificación al gusto de cualquiera y que, te facilita un menú semanal o incluso el que quieras para una ocasión especial.

Toma nota de estas recetas que te presentamos, sanas, fáciles de hacer y que pueden formar parte de un menú diario. No hace faltar pensar, solo coger lápiz y papel y seguir los pasos. ¡Bon apetite!.

Brochetas de salmón en cama de espinacas

El pescado siempre es bien y si es salmón con más razón. Rico en nutrientes, grasas saludables y omega-3, es uno de los pescados con mejor fama de los últimos años. Si además eres de los que cumple con la cuaresma, tiene un plato perfecto para el viernes.

Ingredientes (para 2 personas): 300 gramos de escalopines de salmón, 250 gramos de espinacas congeladas, 12 tomatitos cherry, 1 manzana roja, 50 gramos de cebollas, 30 gramos de piñones, 2 dientes de ajo negro, sal, pimienta negra molida y aceite de oliva Virgen Extra (AOVE).

Preparación

Para la cama de espinacas: picar la cebolla en juliana y cocinar a fuego medio con 1 cucharada de AOVE hasta que esté transparente. Añadimos el ajo negro picado, las espinacas y los piñones. Salpimentamos, cocinamos durante 8 minutos y reservamos.

Para las brochetas: cortamos el salmón en cuadrados y salpimentamos. Pelamos las manzanas y las cortamos en cuadrados de un tamaño similar al salmón. Montamos las brochetas intercalando salmón, manzana, tomate cherry, de nuevo salmón, manzana y finalizamos con un tomate cherry. Calentamos una plancha con un chorrito de AOVE, pincelamos las brochetas con AOVE y las cocinamos a fuego medio durante 3 minutos por cada lado hasta que el salmón está bien hecho. Para el emplatado solo tendrás que poner una capa de espinacas y poner encima tres brochetas por cada plato.

Bowl de quinoa

Los bowls se han convertido en los platos de moda. Importados directamente de ciudades tan cosmopolitas como Nueva York o Londres, los bowls bien podrían ser los platos únicos de toda la vida. Eso sí, con unos ingredientes saludables que harán que comas un plato completo y saciante, lleno de colores.

Ingredientes (para 4 personas): agua, sal, 200 gramos de quinoa ecológica, 200 gramos de edamames, 200 gramos de tofu firme, 50 ml de salsa de soja, 1/2 naranja, 1 cucharada de sirope de agave, 1 zanahoria y 180 gramos de tomates cherry.

Para el aliño y decoración: 1 yogur natural ecológico, 2 cucharadas de AOVE, 1 cucharada de mermelada de melocotón, 1 limón ecológico, sal, pimienta negra molida y 50 gramos de semillas para ensalada.

Preparación

Para el bowl: calentamos dos ollas con agua y sal y dejamos hervir. En una de ellas incorporamos la quinoa previamente lavada y en otra las habas de edamame. Cocemos durante 12 minutos, escurrimos y colocamos en dos secciones diferenciadas en el bowl. Cortamos el tofu en cubos y lo marinamos durante 10 minutos con una mezcla de salsa de soja, naranja y sirope de agave. Transcurrido el tiempo para marinar el tofu lo cocinamos en una sartén hasta que se dore y lo ponemos en otra sección del plato. Por último laminamos la zanahoria con ayuda de una mandolina y cortamos los cherry en mitades, colocando ambos ingredientes terminando de rellenar las secciones.

Para el aliño y la decoración: hacemos una salsa mezclando el yogur con el AOVE, la mermelada, el zumo de limón, la sal y la pimienta. Ponemos un poco de la salsa en el centro del bowl y decoramos con las semillas.

Helado de plátano

El helado no es solo para el verano. Y ahora que ya parece que llega el buen tiempo, ¿por qué no animarse a preparar un rico helado casero?. Atrévete con el de plátano. Aprovecha que tenemos en España el mejor producto canario para hace un postre de 10: rico en hidratos de carbono, potasio y magnesio, nos aporta energía. Y al hacerlo en casa es mucho más sano ya que no llevará azúcares añadidos.

Ingredientes (para 6 personas): 60 gramos de pasas, 300 gramos de queso para untar, 3 yemas de huevo, 300 gramos de plátanos, 250 ml de leche entera, chocolate con leche y agua caliente.

Preparación: hidratamos las pasas en el agua caliente durante 10 minutos y las ponemos, junto con el quedo y las yemas de huevo en un vaso medidor para batirlos. Cortamos el plátano, lo añadimos al recipiente y vertemos la leche. Batimos hasta conseguir una mezcla homogénea. En el recipiente de la heladera previamente congelado durante 24 horas, vertemos la mezcla y dejamos mantecar durante 40 minutos (en caso de no tener heladera, habrá que congelar un total de 4 horas, batiendo el helado cada hora). Por último congelamos para que gane consistencia durante 1 hora en un recipiente hermético y ya solo queda emplatar y adornar con virutas de chocolate.