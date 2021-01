Dua Lipa aporta toda clase de tendencias y nosotras las copiamos. Si has visto su último look maquillaje rosa que le queda fantásticamente, seguro que lo deseas y te vamos a contar cómo seguir los pasos para conseguirlo. Ahora, la cantante ha apostado por un maquillaje original y colorido para combinar con un vestido cut out en negro riguroso.

Como sabemos, y por la mascarilla que no hay forma de quitárnosla tampoco este 2021, la mirada es el centro de atención y por esto los ojos se reconvierten con todo tipo de maquillaje.

La cantante ha sorprendido en su cuenta de Instagram con un make up que se inspira en los colores de una bonita puesta de sol en la playa. La verdad es que nos da algo de envidia, porque mientras aquí estamos pasando frío con temperaturas bajo 0, ella está en vestido de tirantes y con una perfecta brisa y puesta en escena que ya quisiéramos.

Maquillaje sencillo

Según la maquilladora Cristina Lobato, se trata de un maquillaje de ojos muy sencillo. Dua Lipa lleva solo un tono de sombra. Para copiar su look, la maquilladora recomienda aplicar la sombra con un pincel plano de cerda firme desde el párpado móvil y difuminar hacia el párpado superior. Así va a ser mucho más fácil.

Definir

Ahora toca definir, y para esto, nos maquillamos con un lápiz negro la línea de agua del párpado superior para rellenar entre las pestañas y damos un poco de profundidad a la mirada. Es una parte fácil también y que consigue resaltar la mirada y nuestra belleza.

Máscara de pestañas

El siguiente paso, según Cristina Lobato, es aportar una buena dosis de máscara de pestañas. Primero rizamos las pestañas y después aplicamos una máscara que alargue y defina. Sabemos que hay muchas en el mercado, pero cada una tiene su estilo y se adapta a nuestras pestañas, looks y a aquello que queremos transmitir.

También recomienda maquillar, además, las pestañas inferiores con la ayuda de un pincel tipo abanico en tamaño pequeño. Así el ojo todavía coge mucha más expresión.

Base de maquillaje

Para completar el look maquillaje rosa de Dua Lipa, la experta apunta que en la cara, hay que aplicar una base de maquillaje de cobertura media para unificar el tono de la piel.

Y para poder dar color, lo que se hace es sustituir los polvos de sol por un colorete rosado. Debe aplicarse de forma muy sutil en la zona central del rostro, desde la nariz hasta los pómulos. Un tono realmente juvenil que sienta de maravilla tengas la edad que tengas.

Por qué apostar por las sombras de ojos en rosa

Este color nos da un aire más naïf y a la vez elegante, sin dejar de ser natural, y como una de las tendencias actuales en belleza y maquillaje es la naturalidad… ¡arriba el rosa siempre!

La maquilladora explica que, además, las sombras de ojos rosa en clave neón favorecen a las personas con tonos de cabello y piel cálidos. Pero realmente quedan bien a todos y en cualquier estación del año.

El rosa va perfecto en aquellas personas que tienen ojos claros, sobre todo azules. La tonalidad rosa tiene tanto contraste con el azul que lo acaba potenciando. Para estas personas, el rosa puede usarse como único color en todo el párpado móvil.

Ahora bien, de igual forma que la cantante, que es morena, si tenemos los ojos más oscuros, tipo marrón o negro, con un cabello castaño oscuro, entonces se recomienda aplicar el rosa en el párpado móvil, pero en este caso se puede dar un punto de luz más melocotón en la parte central para suavizar.

No solamente en los ojos el rosa triunfa. También lo vemos en labios, pómulos, bases, etc. hay varias tonalidades de este rosa, como el nude, el rosa chicle, el flúor y el de siempre que aporta ese rubor especial en nuestras mejillas, como los primeros días de sol en verano. Pero que ahora lo podemos obtener sin tener que quemarnos.

¿Cómo llevaremos los labios?

En este caso, la cantante ha optado por un nude, casi rojo, bastante discreto pero que combina muy bien con el maquillaje rosa que se puede apreciar en el rostro.

Con este look no necesitamos nada más, pues no hace falta maquillarnos los labios en rojo fuerte para que se vean más. Lo que se quiere potenciar es la parte de los ojos, aunque con armonía con todas las otras zonas del rostro.

Uñas de colores

Dua Lipa sorprende en este look por sus uñas de colores. En este caso, ha optado por uñas de diferente color que tienen un dibujo distinto en cada una de ellas. Y hay alguna rosa, así que no abandona este color tampoco para embellecer las manos.