¿Qué es el ‘Scrooging’? La tendencia tóxica navideña que acaba con muchas parejas

Aunque la Navidad es sinónimo de amor, familia y alegría, lo cierto es que no es oro todo lo que reluce. Y es que en los últimos años se ha desarrollado una conocida tendencia tóxica en el ámbito sentimental que cada vez es más frecuente y que provoca un gran número de rupturas en esta época del año. Su nombre es Scrooging y tal y como explica la psicóloga Lara Ferreiro, consiste en romper con tu pareja antes de la llegada de la Navidad con el objetivo de no tener que comprar ningún regalo y ahorrarte el dinero. Por otro lado, también tiene como «beneficio» el no tener que acompañar a la pareja a los diferentes eventos sociales que se realicen desde su entorno, teniendo así más tiempo para ellos mismos.

Pero el Scrooging va más allá de lo mencionado. De acuerdo con la profesional mencionada, «muchas personas se abruman y acaban dejando a su pareja o ligue por miedo a formalizar su relación y no quieren regalar nada como símbolo de avance entre ellos». Un gesto que puede indicar que quien realiza este tipo de movimiento puede padecer una fobia clara al compromiso.

Una pareja en Navidad. (Foto: Gtres)

Además de este miedo, el denominado como Scrooger también presenta unas características muy marcadas. Según Ferreiro, por norma general suelen tener problemas económicos o estar obsesionados con el dinero, al mismo tiempo que son personas poco generosas o tacañas. Por otro lado, señala que suelen tener traumas familiares y que sufren el síndrome de la silla vacía, el cual consiste en revivir las ausencias dolorosas de personas que han fallecido y que echan de menos en Navidad, por lo que prefieren estar solos. En su forma de proceder en el ámbito sentimental, hacen ghosting continuamente y querían romper la relación previamente, pero no se atrevían a dar el paso.

Una pareja enfadada en Navidad. (Foto: Gtres)

La fecha en la que suelen empezar a producirse las primeras rupturas por este motivo es en el puente del 6 y 8 de diciembre, aunque lo cierto es que los pensamientos surgen en el Black Friday, cuando se dan cuenta de que prefieren gastarse dinero en ellos mismos que en sus parejas. La fecha límite para terminar con la relación es el 15 de diciembre, según la psicóloga encargada de sacar a la luz estos datos. No obstante, después de las fiestas, suelen volver a dar señales de vida, e incluso piden perdón por su decisión.

Como consejo para frenar esta tendencia tóxica, Lara Ferreiro ha recopilado varios consejos a seguir para que las parejas funcionen y mantengan la magia en Navidad. Entre ellos destaca el pasar tiempo de calidad, crear nuevas tradiciones en pareja, expresar los sentimientos y planear sorpresas.