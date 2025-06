¿A qué hora empiezan las rebajas de verano 2025 en la App de Zara?

Las rebajas de verano en la app de Zara empezarán antes que en la web y en las tiendas, por lo que debemos estar muy atentos a esta hora si queremos hacernos con las mejores ofertas. Las rebajas de verano son, sin duda, uno de los mejores momentos del año para renovar el armario y más teniendo en cuenta que las vacaciones están a la vuelta de la esquina, esta puede ser una oportunidad de oro para renovar nuestra maleta y poder estrenar modelitos en la playa.

Las rebajas de verano de Zara son unas de las más esperadas porque los descuentos que podemos encontrar son muy buenos y nos sirven para darle una vuelta a nuestros looks. Y tenemos una buena noticia: las rebajas de Zara están a punto de empezar en su app, donde arrancan un poco antes que en la web y las tiendas, así que te contamos toda la información para que no te pierdas ni un solo descuento y aproveches al máximo ésta época, la mejor para las que saben de moda.

Zara se prepara para las rebajas

Todas las tiendas se han empezado a preparar para vivir unas rebajas que pueden ser claves en todos los sentidos. Por lo que es importante empezar a prepararse para recibir unos descuentos que son claves. Todo está más caro y eso se nota en un presupuesto que va bajando por momentos.

Es importante que tengamos muy claro qué es lo que queremos comprar, por lo que es importante que hagamos una lista. De lo contrario nos enfrentamos a una serie de elementos que es lo que acabará haciendo que realmente sea o no rentable apostar por las rebajas. Quizás lo que hagamos en ellas es algo peor, gastar sin control, comprando elementos que no necesitamos o no llevaremos nunca.

Cuándo empiezan las rebajas 2025 en Zara

Las rebajas de Zara y el resto de tiendas de Inditex como Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Bershka o Massimo Dutti empiezan hoy, miércoles 25 de junio, y la hora va a variar según la plataforma, pues no es lo mismo en las apps que en las webs ni en las tiendas. Así que toma nota porque te aclaramos todas las dudas.

No todas las prendas estarán rebajadas, por lo que es importante tener ya la lista preparada para saber qué necesitamos y ver si nos sale a cuenta o no. Por lo que, antes de ponernos manos a la obra con las compras, es indispensable hacerlo de la mejor manera posible, con las rebajas que será lo mejor que tenemos para ahorrar.

Uno de los trucos clave que utilizan las que más saben de rebajas, es meterse un ratito antes en las aplicaciones de Zara y otras marcas de Inditex donde -en ocasiones- puedes ver los precios rebajados incluso antes de poder añadir las prendas a la cesta de la compra. Sin duda, un gran truco para tenerlo todo planeado y ser la más rápida y poder hacerte con los mejores chollazos de las rebajas de Zara.

Otra de las claves para no gastar sin cabeza durante las rebajas de Zara es buscar básicos y elementos que necesitamos en un verano que parece que empezará desde hoy mismo. Justo cuando las rebajas han empezado podremos conseguir un tipo de prenda o complemento que nos estará esperando desde hace mucho tiempo. Nos hemos enamorado de una colección de Zara que no totalmente, sino por partes, podrá llegar a nuestra casa costando mucho menos.

A qué hora empiezan las rebajas 2025 en Zara

Muy atenta porque aquí está la clave de las rebajas de Zara y esta es la información más importante que debes conocer si quieres triunfar.

Las rebajas de verano de Zara empiezan a las 21:30 horas en la app, mientras que será media hora más tarde, a las 22:00 horas cuando puedas encontrar los descuentos en la web. Si lo que prefieres es ver las rebajas en las tiendas físicas de Zara, las rebajas comenzarán el jueves 26 de junio desde la hora de apertura.