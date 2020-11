El mundo yogui está revolucionando el mundo. Y con la pandemia cada vez son más las personas que se han pasado a esta disciplina para sobrellevar mejor los tiempos actuales. Y poder evadirnos y controlar nuestra mente y nuestro estado físico. Pero ¿sabes qué diferentes tipos de yoga puedo practicar? estás de suerte porque cada vez hay más.

Escoge el que te vaya mejor, pero recuerda que cuando empiezas debes seguir las órdenes de un instructor para que no te hagas daño. Según la instructora Xuan Lan, existen más de dos decenas de estilos de yoga físicos, casi todos variantes del hatha yoga tradicional.

Budokon

Quizás no te suene demasiado pero ha sido practicado por celebrities y actrices como Jennifer Aniston. ¿En qué se basa? este yoga se enfoca en las transiciones y por esto es algo más dinámico que el tradicional o que todo el mundo conoce.

Ashtanga Yoga

Hablamos en este caso de un estilo de yoga, que fue creado por el maestro indi Pattabhi Jois. Es algo exigente y no es para todo el mundo porque ya engloba niveles de avanzados. De manera que si todavía no has empezado con todo ello deja a este para más adelante.

Yoga en el agua

A raíz de los yogas más tradicionales han surgido otras variantes que , aunque los más estrictos no los consideran yoga en sí, lo cierto es que tienen muchos adeptos porque permiten realizar estos movimiento de forma distinta y más dinámica.

En este caso, el ejercicio dentro del agua es algo distinto, pero no por ello más fácil. Permite hacer un ejercicio completo con muchos movimientos sin que casi te enteres porque flotas pero lo cierto es que uno se cansa antes y al día siguiente nota los efectos de ello en forma de agujetas. Se basa en hacer las posturas dentro del agua. Algunas personas con dolencias o las embarazadas suelen practicar este tipo de yoga.

Vinyasa Yoga

Según Xuan Lan es un nombre genérico para los estilos que incluyen secuencias dinámicas llamadas “vinyasa”, suelen ser guiadas con distintos niveles de dificultad. Destacado entre los diferentes tipos de yoga.

Yoga bowspring

Parece nuevo pero no lo es. Se basa en un sistema de alineación que activa todo el cuerpo en conjunto y crea un sentimiento de unidad y cooperación entre todas las partes. Quienes lo practican explican que se produce un entrenamiento para ofrecer un resultado corporal y emocional óptimo.

Yin Yoga

El Yin yoga es un estilo pasivo del Hatha Yoga, compuesto por posturas que se mantienen de manera relajada de 3 a 5 min. Según Xuan Lan, se trata de una práctica de yoga que trabaja los niveles más profundos del cuerpo/corazón/mente: el tejido conectivo de los ligamentos, articulaciones y huesos y los canales energéticos de los meridianos, nervios y sistema sanguíneo.

Bikram yoga

Es otra modalidad que puedes practicar entre los diferentes tipos de yoga. En este caso es una clase del Hatha Yoga que tiene lugar en una habitación que está a unos 40 grados. Sí hace mucho calor y algunas personas no están nada acostumbradas por lo que en un inicio puede costar. Al hacer tanto calor se pierden muchas calorías y se basa en realizar una serie de 26 posturas que se realizan en una secuencia concreta. No podemos olvidar la respiración, claro.

Acroyoga

Puede resultar realmente espectacular cuando se ven las diferentes figuras que se consiguen hacer con este tipo de yoga. Nació en Estados Unidos de la mano Jason Nemer y Jenny Sauer-Klein y se suele practicar en pareja como punto de apoyo. Se llama así porque uno puede quedar suspendido en el aire. Son posturas algo complicadas de realizar pero con el tiempo se aprenden. Aporta muchos beneficios como el equilibrio, ganar en movilidad y concentración.