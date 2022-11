Pull&Bear tiene el top perfecto de lentejuelas para este Fin de Año

Cuando hablaos de Pull&Bear lo hacemos de una de las principales firmas de moda que tenemos en España, y echarle un vistazo a su catálogo con cada temporada resulta ilustrativo para darnos una idea de cuáles son las prendas que se están usando, y qué podemos esperar en esta estación. Pensando en los eventos otoñales nocturnos, por ejemplo, debemos destacar que Pull&Bear tiene el top perfecto de lentejuelas y flecos para las fiestas.

Protagonista de su última colección para fiestas, este top mantiene las características básicas que definen a un clásico de las tendencias, pero le añade algún que otro detalle que logrará que nadie pueda quitarte los ojos de encima cuando vayas a diversos lugares.

Tendencia: Pull&Bear tiene el top perfecto de lentejuelas

Una buena opción para fin de año

En esta época tan especial del calendario en la que las reuniones sociales se multiplican, es importante cambiar tus outfits en cada salida. Hacerlo requiere de tener alternativas suficientes, y si no quieres gastar demasiado la relación precio/calidad es un factor a destacar.

Por lo que ofrece, este top de lentejuelas de fiesta con detalle de flecos en el bajo, escote recto y tirantes finos es realmente accesible. Cuesta sólo 22,99 euros, por lo que no tendrás que invertir demasiado en él y bastará para que levantes cualquier look sencillo.

Puedes combinarlo con unos pantalones negros, lisos, y unos accesorios, y tendrás un atuendo perfecto para cualquier celebración. Pull&Bear nos recomienda, por su parte, llevarlo con una falda de lentejuelas haciendo juego y unas botas altas de tacón debajo.

Materiales de primera

La materia prima para confeccionar este top es poliéster de la mejor calidad del mercado, por lo que tiene algunos cuidados específicos. Puedes lavarlo a mano a una temperatura máxima de 30° C, pero no debes usar lejía ni blanqueador ni plancharlo a más de 110° C. Siguiendo estos consejos, te asegurarás de que la prenda resista bien el paso del tiempo, y te acompañe durante muchos años.

A la hora de comprarla, recuerda que se encuentra disponible en tallas que van desde la XS hasta la XL, así que selecciona aquella que suela ajustarse perfectamente a tus medidas, ya que no hay ninguna otra sugerencia concreta al respecto por parte de los fabricantes.

Política de envíos y devoluciones

Una vez adquirido el top, estará listo para su recogida en tiendas de la marca en los siguientes dos días laborales, sin ningún coste extra. También puedes devolverlo en sus comercios de Pull&Bear si no estás conforme, adjuntando el ticket de compra electrónico o en papel.