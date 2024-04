Pull&Bear tiene una tienda outlet en Madrid con la ropa tirada de precio: ropa de mujer y de hombre de 1,99

¿Sabes que puedes conseguir la ropa de tus tiendas favoritas un precio tirado? Pull&Bear tiene una tienda outlet en Madrid donde pagarás mucho menos por su ropa, incluso hay prendas, a 1,99 euros.

Sabemos que no es el primer outlet de tales características, tanto en Madrid como en muchas otras ciudades hay los suyos, pero a veces cuesta encontrarlos.

Pull&Bear tiene una tienda outlet en Madrid

En general, no se hace tanta publicidad de ellos y hay que ir descubriéndolos. En este caso, nos detenemos en Pull&Bear, que también tiene su outlet y está de moda. Por esto las redes se hacen eco de ello porque además sabes que es una tienda de calidad con ropa algo más elevada que muchas otras y que vale la pena poder comprar por precios tirados.

Para esto debes saber dónde está y qué hay en ella. Este establecimiento está en la Avenida Río Guadalquivir, 15, en Getafe, dentro del centro comercial Getafe Style Outlet.

Entre las diversas cuentas en redes que se hacen eco de ello, tenemos a @planesatulado, donde su protagonista suele destacar muchas de estas tiendas tiradas de precio en su perfil.

En este caso, habla del outlet de Pull&Bear: “tienda bonita y enorme precios desde 1,99€, mi gran favorito por ahora, ¿te mola? Hasta 4 bajadas de precio y toda la tienda con descuento. Desde 1,99€ la prenda aprox y calzado desde 5,99€, es el Outlet de Pull&Bear. Lo conocías?

Qué podemos encontrar en el outlet de Pull&Bear

Según la protagonista de esta cuenta, encontramos ropa de 1,99 € en adelante siendo la tienda muy grande. Además hay ropa tanto de mujer como de hombre, en alguna de sus imágenes salen vestidos a 4,99 euros y lo mejor es que tienes tanto ropa de nueva temporada como de otras. Esto es una gran ventaja porque en muchos de estos outlets suele haber ropa de temporadas anteriores y de ahí que su precio se baje porque normalmente son piezas que no se han vendido.

La protagonista prosigue que además de ropa hay complementos y calzado por lo que puedes comprar de todo.

Tales outlets se sitúan en diversos lugares pero especialmente en centros comerciales o naves algo retiradas de la gran ciudad porque suelen ser espacios muy grandes. Una suele perderse en ellos, pero calma porque todo está bien distribuido, puedes pasarte ahí la mañana y hasta ir en otras ocasiones porque siempre puede haber ropa distinta.

Pros y contras de los outlets

No encantan tales tiendas especialmente la de Pull&Bear que proponen desde las redes. Encuentras ropa más barata, te llevas cantidad de prendas habiendo pagado bien poco y hay realmente gangas.

hay tiendas de diversas marcas, si bien es verdad que poco a poco algunas de estas tiendas tienen su versión online donde no hace falta ir hasta Getafe, y así compras directamente en sus webs por precios más baratos. Solo que tendrás que pagar gastos de envío pero verás que valen siempre la pena.

Debes mirar bien las tallas. Porque uno de los contras (por poner algun pero) de estos outlets es que en días festivos, fin de semana especialmente, es cuando suelen estar repletos y hay largas colas para poder probarse una prenda y luego pagar.

Mientras que a veces hay problemas de tallas y solo quedan grandes. Puedes hacer dos cosas, no hacerte con eses vestido que vale dos euros y que ya habías visto anteriormente y costaba 30,00, e ir a por otro con tu talla, o bien quedártelo pero ya sabes que lo vas a tener que arreglar. Esto puede ser algo más complicado si no sabes cómo hacerlo, pero igualmente es una total ganga que hace que entonces ya no queden tallas de nada.

Por suerte, encontrarás un amplio surtido de prendas, desde tops, a faldas, pantalones y hasta vestidos de diversos estilos y estaciones. También complementos especialmente zapatos. Igualmente y aunque las prendas sean muy baratas, y aunque haya cola, siempre es mejor probarse cosas porque pensamos que al ser tan barato todo va a ir bien y resulta que luego no es así.

Otro truco es reservar una mañana entre semana para poder ir a Getafe o a algun otro lugar donde está el outlet especialmente cuando está fuera de Madrid porque es el momento en el que puede haber menos personas.

De lo contrario, espera entonces algunas colas en la entrada, no poder coger las prendas que quieras al momento, que no haya tallas y colas interminables para probarte ropa y también pagar. Hemos avisado.

Si buscas por las redes o en internet directamente, verás más outlets de tus tiendas preferidas. Es raro que salgan en las webs oficiales que todos conocemos. La magia es descubrirlo y una vez lo hagas quedarás totalmente enganchadas y no querrás otro tipo de ropa.