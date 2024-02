Es de Mango outlet y por 11 euros te apaña el look para cualquier evento que tengas esta primavera

Largo, elegantísimo y con estampado en flores. Si quieres una pieza top, entonces deberás visitar Mango outlet para conseguir el look para cualquier evento con este vestido.

Ha sido rebajado varias veces, así que no tienes excusa para tener este vestido estampado de flores.

Mango Outlet y el look para cualquier evento

Presenta un tejido fluido en diseño largo, recto, en diseño evasé. Con variedad de detalles como esos colores pastel, ideales para la primavera que lo hacen especial.

Además, con cuello pico, de manga corta, detalle fruncido con el forro interior. Tiene el cierre lateral de cremallera. Está dentro de la colección fiesta y ceremonia de la marca.

Con qué materiales se confecciona

Diseñado en Barcelona, se compone de 100% poliéster tanto por fuera como por su forro. A la hora de cuidar este vestido para tenerlo como el primer día, entonces hay que seguir los pasos de la etiqueta.

Y también preguntar a la hora de comprar, además de anotar lo que está en la web. desde Mango aconsejan lavar a maquina max 30°c, no usar lejía, plancha max 110°c, limpiar en seco percloroetileno y no se puede usar secadora. Tenlo en cuenta para no estropear la pieza antes de tiempo.

Cómo podemos complementar este vestido con el look para cualquier evento

Tienes un look distinto y siempre encantador. Puedes complementarlo con accesorios neutros para que el vestido sea el centro de atención, o puedes resaltar algún color del estampado con accesorios que le van perfecto.

Sandalia de tacón en tiras y de color marrón y amarillo. Su precio es de 49,99 euros cuando ahora lo tienes a un precio de 11,99 euros.

Tenemos también el set de anillos de dos piezas y que antes costaban 12,99 euros y gracias a las rebajas lo compras ahora por 2,99 euros.

Blusa cruzada de flores, con el mismo estampado del vestido. Costaba 29,99 euros y ahora el precio es de 6,99 euros, busca tu talla.

Minifalda de volantes con el mismo estampado para conjuntar con la blusa y precio de 25,99 euros, y se queda en 5,99 euros. Un regalazo y ofertón para ti.

Diversos estilos para un mismo vestido

Casual

Ya puedes combinar esta prenda con las sandalias vistas antes , que pueden ser planas o bien con tacones. Completa el conjunto con unas gafas de sol y una bandolera pequeña. Siempre triunfarás.

Bohemio

Es vestido midi también aporta un look más bien bohemio e ibicenco, si le añades por ejemplo, sandalias de cuña, un sombrero de ala ancha y accesorios como el set de anillos vistos antes, pulseras y collares con detalles étnicos.

Elegante

Mientas que si debes ir a una fiesta, cóctel, o incluso como invitada de boda, es también el vestido ideal para aportar un outfit siempre más elegante. En este caso, puedes optar por combinar el vestido con tacones altos, un bolso de mano más pequeño y joyas en negro o plateado.

A la vez y si debes ir algo más arreglada, tienes una blazer estructurada o una chaqueta de cuero.

Cuál es el precio del vestido que aporta un look para cualquier evento

Este vestido, de Mango Outlet, te da todo lo que necesitas para ir a la moda pero gastando menos. El precio era de 49,99 euros, bajó a 34,99 euros y ahora lo compras en 11,99 euros, gracias al descuento del 76%.

En colores llamativos como es el amarillo junto a flores en rosas y rojo, con tonos que puede añadir un toque de frescura y energía a cualquier conjunto.

Las tallas que puedes tener para comprar el vestido son la XS y S, aunque quedan pocas unidades para la S, tenlo en cuenta si es la tuya.

¿Tienes dudas con las tallas? Entonces debes mirar bien la guía de estas tallas que tiene Mango para poder saber las medidas y cuál es la mejor para ti.

Envíos, precios, devoluciones…

Si quieres este vestido, no tardes porque quedan pocos días para que las rebajas desaparezcan y como ves quedan pocas tallas.

Respecto a los envíos, a domicilio son 2 a 4 días laborables con un precio de 3,95 € y esto es gratis en pedidos superiores a 30 €

Respecto a las devoluciones, sí es posible devolverlo pues dispones de 30 días para realizar tu devolución a través de cualquiera de los siguientes métodos:

Devolución por correo con el coste según envío

Devolución en tienda entonces esta transacción es gratis

Algunos artículos no se pueden cambiar o devolver por motivos de higiene: artículos de baño, lencería, ropa interior y pendientes. Así que tenlo en cuenta. De momento si compras este vestido, entonces sí puedes hacerlo.

Los artículos que contienen sustancias inflamables (como perfumes, body mist, etc.) solo se pueden devolver con la etiqueta de mercancías peligrosas y en su embalaje original.

Es importante tener presente que tendrás variedad de prendas a elegir porque en Mango Outlet tienes de todo.