Mango tiene la gabardina que va a necesitar María Pombo para sus looks más atrevidos de esta primavera

María Pombo es una influencer que no ha dudado en apostar por la gabardina de Mango ideal para cualquier look esta primavera. Una de las cuentas más seguidas de nuestro país, no ha dudado en buscar una serie de prendas imprescindibles para esta nueva estación.

El trabajo de las influencers, cosiste en gran parte en encontrar una serie de prendas y de complementos que quizás nunca hubiéramos visto sin ellos. María Pombo nos enseña una de las novedades de Mango que no podemos perdernos.

Mango tiene lista una nueva colección para primavera

La primavera es el momento del año en el que necesitamos empezar a prepararnos para conseguir un tipo de prendas y complementos que acabarán siendo los que marquen esas largas jornadas fuera de casa. Hemos visto que el día se hace más largo y lo hemos podido comprobar en primera persona con un sol que lo inunda todo.

Es como si nos estuviéramos preparando para recibir a esas jornadas en las que la inestabilidad se convertirá en estabilidad. Para hacerlo, nada mejor que un armario que nos acompañe en este caso plagado de novedades importantes con uno de los básicos de todas las temporadas.

La gabardina es sin duda alguna una de las prendas por excelencia que no debes dejar escapar y que estará preparar para cualquier ocasión. Quizás una de las piezas que más debemos cuidar y que debe estar ya a nuestra disposición si queremos hacernos con una prenda de temporada.

Es una chaqueta que no puede faltar en primavera. Al igual que la blazer, es imprescindible que tengamos en nuestro poder un tipo de pieza que nos acompañe haga el tiempo que haga. En el exterior debemos dar esa primera impresión que acabará siendo la que marque la diferencia.

Una buena inversión que seguro que nos acompaña temporada tras temporada, con la garantía de ser parte de una de las marcas de referencia estos días. Mango tiene la gabardina que estamos buscando y que ya tiene en su armario María Pombo. La misión de las influencers es mostrar lo bien que puede quedar una prenda que necesitamos desde hoy mismo en nuestro armario.

Hazte con una pieza que temporada tras temporada te sacará de más de un apuro en estas jornadas complicadas que debes tener en cuenta.

María Pombo tiene la gabardina que vas a necesitar esta primavera

La gabardina pasó a ocupar el armario femenino a mediados del siglo pasado. Hasta la fecha había permanecido única y exclusivamente en manos del sector masculino, siendo una de las piezas más icónicas, incluso formando parte de un uniforme de guerra que durante los dos conflictos mundiales se popularizó.

Hoy en día ya es una pieza ideal para salir de casa disfrutando de un elemento que nos servirá para luchar contra el frío o los elementos que puedan afectarnos. En este caso la lluvia o el viento, los más frecuentes en esta época del año. La gabardina es sin duda alguna, la mejor aliada para hacer frente a esos momentos que pueden surgir con el paso de los días de primavera.

María Pombo ha optado por una gabardina larga que acabará siendo la que marque la diferencia. Una prenda que nos dará una imagen de lo más profesional y además cubrirá todos nuestros looks de gloria. Vas a lucirte de la mano de una serie de chaqueta que queda bien con todo.

Si llevas el chándal debajo o quieres ponerte el traje para ir a trabajar o incluso un vestido de esos que siempre queda bien, no lo dudes, este tipo de prenda es la que necesitas en tu armario. Es la versatilidad plena, además que te protege de cualquier inclemencia meteorológica que pueda ir surgiendo.

La doble botonadura y el cinturón hace que estemos ante una de esas prendas con mucho estilo que se adaptará a todos y cada uno de nuestros outfits esta primavera. Los detalles de esta prenda es lo que marca la diferencia por completo. Vas a poder hacerte con un tipo de prenda que está plegada de buenas sensaciones.

Es una gabardina que tienes disponible en Mango por mucho menos de lo que imaginas en dos colores, un precioso marrón o un kaki que es lo que marcará una diferencia importante. La oportunidad de conseguir un tipo de prenda de esas que impresionan está presente ahora.

Este tipo de piezas, especialmente si las ha lucido una famosa como María Pombo tienen a agotarse por momentos, por lo que será mejor que empieces a buscar una manera de hacerte con ella. La tienes ahora en todas las tallas, pero es una de las más buscadas esta temporada, no te quedes sin ella, ahora es el momento de conseguir tu gabardina soñada.