Pull & Bear y el kit para hacer pulseras que querrás nada más ver

Pull & Bear no deja de sorprender. La firma ‘low cost’, que pertenece a Inditex ha ido un paso más adelante y, es que ha lanzado un kit de cuentas para poder hacer nuestras propias joyas. Además, no podemos olvidar que desde hace dos veranos este tipo de accesorios son tendencia. El articulo, que ya está disponible en su página web tiene un precio de 12.99 euros, y cuenta con varios utensilios para crear un sinfín de pulseras, anillos y collares que todo el mundo querrá copiar.

Por un lado, en el estuche se puede encontrar hilo para poder ir metiendo los abalorios que viene con el set. Los hay lisos de colores, pero también con letras para poder formar palabras y así personalizar el complemento a nuestro gusto. Aunque eso no es todo, porque también se pueden añadir bolas con forma de flor para dar así un toque de lo más divertido a nuestras creaciones. No cabe la menor duda, de que Pull & Bear ha desbloqueado un nuevo deseo. Y no solo eso, porque también se pueden diseñar adornos para el móvil, una de las últimas novedades de este verano. Tan solo hay que coger un hilo, llenarlo de abalorios y atarlo al dispositivo.

Pasos para hacer pulseras

-Lo primero que hay que hacer es cortar el hilo con el tamaño perfecto. Es decir, hay que decidir si será un collar, una pulsera o un anillo.

-Después debemos anudar en los dos extremos para poder colocar los broches finales.

-Una vez tenemos el tamaño escogido, iremos cogiendo bolas en función de nuestros gustos. Podemos hacer el accesorio monocolor o por el contrario mezclar diferentes estilos. Aquí, lo más importante es la imaginación y la originalidad.

-Y ¡voilá! una vez realizado el nudo o puesto el cierre, la pulsera está lista para lucirla.

A este tipo de tendencia se han sumado las influencers del momento, que no dudan en enseñar a través de las redes sociales cuáles son sus elecciones favoritas. Una de ellas es María Pombo, quien hace unos meses se adelantó y ya lució algunas pulseras realizadas con este tipo de bolas. De hecho, ella misma mostró a través de sus ‘stories de Instagram’ cómo hacer este accesorio tan necesario para los ‘looks’ de verano. Aunque, lo cierto es que este tipo de joyería también se ha llevado en la temporada de otoño-invierno 2021 y por lo que se ve, también estará presente cuando bajen las temperaturas.