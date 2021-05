Proteger el cabello para el verano: tips que no puedes pasar por alto

Llega el verano una de las épocas más esperadas del año, pero también una de las más sufridas. La exposición al sol, el cloro de la piscina, la sal del mar, son factores que hacen que nuestra melena se vea dañada, sin brillo y seca. Para que esto no ocurra, lo ideal es mantener una rutina capilar para que nuestro cabello se vea perfecto y no se resienta ante la época estival. Es por eso que desde ‘LOOK’ te vamos a dar las claves para que estos meses no causen estragos en tu pelo. Presta atención y toma nota porque los pasos a seguir son de lo más sencillos.

Cortar las puntas

No es un mito. Cuando las temperaturas suben lo ideal es pedir cita en la peluquería para preparar nuestro cabello y que mejor forma que hacerlo que cortando por lo sano, y nunca mejor dicho. Dado que nuestra melena va a sufrir las altas temperaturas, lo más recomendable es cortar las puntas para que el pelo siga creciendo sano y fuerte. De lo contrario, si no realizamos este paso (tan importante) cuando llegue el mes de septiembre lo más probable es que nos arrepentiremos de no haberlo hecho.

Cambiar de champú

Lo de cambiar el champú es algo que no solo hay que hacer en verano sino cada ‘x’ tiempo, pues el cabello se acostumbra y no hará efecto y puede provocar daños en nuestro pelo. De hecho, se puede volver seco, graso e incluso puede aparecer caspa. Para ello, lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber qué características tiene nuestra melena y también si está teñido o llevamos nuestro color natural, ya que hay productos con todo tipo de propiedades para cumplir con nuestras necesidades. Además, para aquellas personas que tengan el cabello más seco lo ideal es mantenerlo más hidratado que de costumbre.

Evitar secadores y planchas

Debido a las altas temperaturas nuestro pelo se verá afectado por lo que es aconsejable secarlo al aire libre, además se agradece porque nos mantiene fresquitas en esta época. Lo mismo ocurre con las planchas o tenacillas, para evitar castigar más nuestra melena, es mejor optar por otro tipo de peinados o aplicar un poco de espuma para que el pelo coja algo de forma.

Protector solar

Sí como lo lees, protector solar para el cabello. Al igual que nuestra piel necesita cuidados el cabello también tiene que tener una serie de rutinas que no debemos de pasar por alto. De hecho, este producto es de lo más común, numerosas marcas cuentan con este tipo de productos para podamos lucir una melena brillante y sedosa. Además, se puede aplicar no solo al salir de la ducha sino cuando estamos expuestas al sol de manera directa.

Recomendaciones:

L’Huile Solaire, Esthederm

PS Sun Protect Hair&Scalp, Primark Beauty

Hair Radiance Keratin Spray, Freshly Cosmetics

Ducharse antes y después de meterse en el mar o la piscina

Este paso puede generar algo de pereza, pero lo cierto es que se tiene que convertir en una rutina de verano. Lo que hacemos al ducharnos tanto antes de entrar en una piscina o en un mar o después, es eliminar cualquier resto de cloro o sal.

Siguiendo estos sencillos pasos, durante el verano luciremos una melena como nunca antes habíamos imaginado y lo mejor de todo es que cuando termine, lo más probable es que no tengamos que pasar por la peluquería para cortar lo dañado.